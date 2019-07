Ülkelerin gelişmesi her şekilde olabiliyor. Sağlıklı olan gelişme alt yapı ile üst yapının birbirlerine uyumlu biçimde gerçekleşmesidir. Eğer alt yapı olmadan üst yapı gelişirse, geçenlerde Düzce'de kış mevsiminde de mesela Bodrum'da olduğu gibi her yağmur sele dönüşür.



Yoğun nüfus

Güzelim Bodrum'a 1960'ların ortasından beridir her yaz geliyorum. Birkaç bin yazlık misafiri ağırlayan Bodrum'un şimdi kışlık nüfusu 200 bin, yazın turizm mevsimindeki nüfusu ise 1 milyon 200 bin. Bu yoğun nüfus hareketinin gereği olan evler, oteller, lokantalar, eğlence mekanları ve dünya ölçeğindeki lüks marinaları falan var.



Ayıplı durumlar

Ancak dere yataklarının uçları kapatıldığı için, kışın yoğun yağmurlar geldiğinde Bodrum'u sular basıyor. Bu yoğun nüfus oluşumuna yeterli kanalizasyon ve arıtma tesisleri olmadığı için, turizm mevsiminin ortasında o lüks mekanlarda kötü kokulardan geçilemiyor. Otomobiline atlayan Ankaralılar, İstanbullular yolları doldurduğu için Bodrum yarımadasında trafik sürekli kilitleniyor. Bodrum'un içindeki yollar yetersiz, kavşaklar daha da yetersiz.



Para yok

Üst yapıya yetişecek kadar alt yapı yapmak için de Bodrum Beldiyesi'nin parası yok. Sahillerde toplanan ve ecrimisil denilen kesintiler merkez bütçesine gidiyor. O kooperatif evlerinin ödediği vergiler yok mesabesinde. Ve bu gidişle birkaç yıl sonra Bodrum gerçekten yaşanılmaz olabilir. Bu arada Ankara'dan izin alan ve Bodrum'a yakışmayan yapılar da, bir başka dert...



Kapadokya modeli

Bu güzel ve hatta eşsiz Bodrum'u kurtarmanın yolu, şimdi Kapadokya'ya uygulanan rejimi Bodrum'a da uygulamak olabilir. Cumhurbaşkanlığının gözetimindeki özel yönetim modeli Bodrum'a uygulanırsa, gelecek yıllarda daha sağlıklı ve daha güzel bir Bodrum'umuz olabilir.



Cumhurbaşkanı ilgilenmeli

Geçen yıllardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'a gelmiş ve bu kentin darboğazlarını da, düzensizliklerini de görmüştü. Ama galiba sonraki yoğun çalışmalarında Bodrum onun belleğinden çıkıverdi. Şimdi Bodrum'da çalan alarm çanlarına herhalde kulağını kapatamaz.