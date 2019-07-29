Adeta sonsuz olan uzaydaki bir gezegendir dünya... Kendi atmosferinin dışındaki boşluk ışık yılı hesabı ile de pek hesap edilemiyor. Bu boşluktaki kimysal ve mevsimsel değişimler, dünyadaki ölçülerle herhalde anlaşılamaz.



Trump'ın tutumu

Ancak biz insanlar kendi cinsimizi de Dünyamız'ı da önemseriz. Mesela Dünya'daki endüstriyel gelişmelerin atmosferin yapısını değiştirdiğini düşündüğümüz için "Küresel Isınma"ya karşı bir uluslararası antlaşma da imzalandı. Ancak Trump Amerika'ya Başkan seçildikten sonra bu anlaşmadan Amerika'nın imzasını geri çekti. Trump küresel ısınmadan söz edenleri, antlaşmadan Amerika'nın imzasını çekerken şöyle alaya almıştı bu olayı: -Küresel ısınma var mı yok mu bilmiyorum ama. Bu kış hepimiz donuyoruz...



Acaba doğru mu?

Evet... Çok soğuk geçen bir kış mevsiminde küresel ısınmadan söz etmek, Trump gibi popüler kültürün ürünleri olan insanlara komik gelebilir. Ne var ki içinde bulunduğumuz yaz mevsimindeki gelişmeler, gerçekten bu konunun ciddiye alınmasını gerektiriyor. Dün Kuzey Kutbu'nda sıcaklık 40 dereceydi. İngiltere'yi ve Fransa'yı perişan eden sıcaklar da insanları bunaltmaya devam ediyordu. Bizim kentlerimiz yaz sıcaklarına alışkındır. Ama farkındaysanız pek alışkın olmadığımız su baskını haberleri ve aşırı yağışlara ilişkin haberler yoğunlaşmakta... Yani adını ister "Küresel Isınma" koyun isterseniz başka bir şey deyin, dünyanın iklimi değişiyor.



Sebep ne acaba?

İklim değişikliğine endüstriyel gelişme mi, salınan gazlar mı sebep oldu bilemem. Ancak bir de dünyanın güneş çevresinde elips şeklinde bir yörüngede döndüğü ve bu dönemde güneşe yakın çizgide ilerlediği için ısındığını iddia edenler de var. Bu teoriyi seslendirenlere göre, dünyanın iklimi eliptik yörüngedeki konumun göre 400 bin yılda bir değişirmiş. Pasifik Okyanusunun sularının çekildiği veya İngiltere'de nehirlerde timsahların bulunduğu dönemler böyle izah edilebilirmiş.



Kıyametin tarihi

Bütün bu gelişmeler ve havada uçuşan teoriler arasında bereket kimse dünyanın sonunun geleceği "Kıyamet günü"nden söz etmiyor. Böyle bir bilimsel toplantıda bir uzman kürsüde "Bundan bir milyar yıl sonra kıyamet kopacak" deyince, ön sırada uyuklayan bir dinleyici dehşet içinde uyanmış. Konuşmacıya "Kaç yıl sonra kıyamet kopacak" dediniz diye sormuş. Konuşmacı "Bir milyar yıl sonra" deyince derin bir nefes almış. "Ben de bir milyon yıl sonra sandım, ödüm patladı demiş.