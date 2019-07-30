Geçen hafta vefat eden Ferruh Bozbeyli'nin siyasi yaşamının öyküsünden bugün AK Parti'den kopup onu bölmek isteyenler mutlaka ders almalıdırlar.

Geçen haftayı uzak tarih olarak görenlerin tabii ki 1970'in Aralık ayında Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi isimlerin önderliğinde Adalet Partisi'nden kopan 41 milletvekilinin kurduğu Demokratik Parti'nin serüvenini hatırlamaları kolay değildir.



AP'yi bölmüşlerdi

Bu parti Adalet Partisi'ni bölmüş ve Süleyman Demirel'i ilk kez karşılaşacağı askeri darbe olan 12 Mart 1971'e gidilirken zayıf bırakmıştır. Bu askeri darbe sonunda demokrasiye geçilirken yapılan 14 Ekim 1973 genel seçimi sonunda da, CHP'nin Bülent Ecevit'i ile Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan bir koalisyon hükümeti kurarak iktidar olmuşlardı.



Küçüldüler

Demokratik Parti'nin ve bu partinin Genel Başkanı olan Ferruh Bozbeyli'nin serüvenlerine gelince... 1973 genel seçimlerine "Sağcıyız, Milliyetçiyiz, Demokratız" sloganıyla giren parti, oyların yüzde 11.9'unu alarak, 45 milletvekili çıkardı.

Ancak Demokratik Parti, Mart 1975'te Demirel başkanlığında 1'inci Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti'nin kuruluş hazırlıkları sırasında parçalandı.12 milletvekili, Sadettin Bilgiç, Mutlu Menderes, Nilüfer Gürsoy öncülüğünde Adalet Partisi'ne geçti, Celâl Bayar da desteğini çekti. Bu kopmadan sonra DP'nin milletvekili sayısı 23'e düştü.



Bozbeyli'nin istifası

12 Ekim 1975'te yapılan senato üçte bir yenileme seçimlerinde oyların ancak yüzde 1,34'ünü alabildi ve senatörlük kazanamadı. 1977 seçimlerinde milletvekili seçilemeyen Ferruh Bozbeyli, 18 Aralık 1978'de genel başkanlıktan istifa etmiştir. 1977 seçimlerinde tek milletvekili olarak Konya'dan seçilen Faruk Sükan Genel Başkan olmuştur.



Demirel yok olmadı

Kısacası bir ana akım partisi olan Adalet Partisi'ni bölerek yola çıkanlar, başta Ferruh Bozbeyli olmak üzere siyasi yaşamlarını başarısızlıkla noktalamışlardır. Hedef tahtasına koydukları Süleyman Demirel ise daha sonra bir askeri darbe daha geçirecek olmasına rağmen hem yine başbakan olmuştur hem de siyasi yaşamını Cumhurbaşkanı olarak sonlandırmıştır.



Kıssadan hisse meselesi

Tabii ki her kıssadan hisse çıkartmak mümkün olmayabilir. Ama yine de bir ana akım partisi olan ve 2002'den beri iktidarda bulunan AK Parti'nin içinden çıkıp bu partiyi bölmeyi tasarlayanlar, rahmetli Bozbeyli toprağa verilirken Demokratik Parti olayını hatırlayıp, bundan ders alabilirler.