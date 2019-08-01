Bazen dünyanın farklı coğrafyalarında farklı zamanların yaşandığını düşünüyorsunuz... Örneğin üç eşinden 22 tane çocuğu olan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un üçüncü eşi kaçak Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması dün Londra'da Yüksek Mahkeme'de görüldü. Bu adamın bir kızı da geçen yıl kaçmış ama sonra yaka paça Dubai'ye geri getirilmişti.



Kral kızı

Londra'daki kaçak prenses Haya ise, Ürdün Kralı rahmetli Hüseyin'in kızı... Yani bir kral kızı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dubai Emiri El Maktum'un kafası kızarsa belli ki bu Prenses Haya da yaka paça Londra'dan geri getirtilebilir. Yani yaşanılan zamanı 1001 gece masallarındakine benzer bir zaman sanıyorsunuz ama gerçeğe varınca bir kâbusun zamanı ile karşılaşıyorsunuz.



Özel hayvanat bahçesi

Aslında bu Maktum ailesini sevmek için de sayılmayacak kadar çok sebep var. Bu Maktum'un kız kardeşi Latife El Maktum'un Dubai'de öyle bir özel hayvanat bahçesi var ki, imrenmemek elde değil. Her çeşit hayvan sonsuz bir arazide oynuyorlar. Goriller elektrikli araçları kullanıyor, kaplanlar denize giriyorlar. Ama sonuçta 45 yaşındaki Prenses Haya bu hayvanlar kadar güvende değil. Prenses İngiliz makamlarından sürekli korunma istiyor.



Garip bir zaman

Ve bütün bunların ötesinde Dubai, Suudi Arabistan ve Mısır'la birlikte Amerika ile İsrail'e sınırsız destek veriyorlar. Yazının başında da söylediğim gibi, bu coğrafyadaki zaman Batı Avrupa veya Kuzey Amerika'da yaşanılan zamanla aynı zaman değil. Bu zaman Afganistan'daki veya Suriye'deki zamana daha çok benziyor.



İran ve Amerika

Amerika da bunun farkında olduğu için, mesela İran'a karşı farklı davranıyor. Sonuçta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD İran'a karşı düşmanca adımlarından hiçbir fayda elde edemeyecektir ve bu süreç böyle devam ederse herkes için kaybet-kaybet ile sonuçlanacaktır" demiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sonunda insafa gelmiş ve "ABD'nin İran'a karşı yaptırımları tek taraflı ve kabul edilemez. Bölgede gerginliğin düşürülmesi ve sonuca ulaşılması için uygun ve adil bir çözüm bulmalıyız" açıklamasında bulunmuş...



Haya gibi

Evet... Neticede Amerika İran'a karşı Şeyh Maktum'un eşi Prenses Haya'ya karşı davrandığı gibi davranmıyor mu? Olaylara bir de bu açıdan bakmayı deneyin, çok şeyin farkına varacaksınız.