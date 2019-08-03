Gerçekten bazı ülkelerde farklı zamanlar yaşanılıyor. Baksanıza... "Haber" diye Suudi Arabistan'daki kadınların artık yanlarında erkek olmadan yolculuk yapabilecekleri veriliyor. Adnan Kaşıkçı'nın katledilmesinde manevi fail olduğu iddia edilen Veliaht, reformlarını sürdürecekmiş...



Zaman farkı

Evet... 2013'ün dünyasında yani 21'inci yüzyılda Suudi Arabistan'ın 20'nci yüzyıla girmek için attığı adımlar, Batı medyasında devrim olarak sunuluyor. Çünkü Suudi Arabistan'daki insanların yaşamları geçen yüzyılın bile öncesine uyarlı olsa da, Suudilerin petrolünün fiyatı sade yaşanılan yıla değil, yaşanılan saate bile uyarlıdır.



Çifte standart

Dünyadaki bazı ülkelerin yönetimlerindeki çifte standardın nedeni, işte bu ikili ve farklı gerçeklerdir. Mesela Çin dünyanın en hızlı trenlerini ve dünyanın en uzun köprülerini yapar ama tek partili rejime muhalefet edenler anında yok edilir. Aynı şekilde Amerika özgürlükler ülkesidir ama şu andaki Başkan Trump, siyah derili rakiplerine "Kendi memleketinize dönün" diyerek rahatça ırkçılık yapabilir.



Bizim durumumuz

Türkiye olabildiğince bu garip süreçlerin dışında kalmaya çalışıyor. Örneğin hem bağımsız hem de egemen olduğumuz iddia edilirken adeta Amerika'nın uydusu konumuna düşmüş olmamızdaki gariplik, bu dönemde nihayet sona erdirildi. Aynı şekilde modernleşme iddiasının gereği olarak inanç sahipleri ve mesela başı örtülü olanlar sistemden dışlanırken, bu dönemde bu ayıp sona erdirildi.



Erdoğan'ın durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun her kesiminden insanlara karşı ön yargılardan azade biçimde yaklaşması ve insani değerlerin öncelikle farkında olması yaşadığımız dönemin en büyük avantajlarından biridir. Bu nedenle Erdoğan Putin'le işbirliği yaparken onun dinine değil, Türkiye'ye yaklaşımına önem veriyor. Ya da Çin'in ateist yöneticisi Şi Ping'i, herhalde sözde reformist Suudi Veliahdından daha uzlaşılır buluyor.



Kraldan fazla kralcılık

2002'den beri tek başına iktidarda bulunan ve Türkiye'ye hayal edilmesi bile zor atılımları yaptıran AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük düşmanları kraldan fazla kralcı olanlardır. 21'inci yüzyılın gelişmiş dünyasına yakışmayan davranışları savunanlar ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişi ile "Halka tepeden bakanlar", ancak Suudilere yakışacak bir dünya görüşünün gereklerini bizim toplumumuza uygun görürlerse, bu gidişin sonu hayal kırıklığı ile gelir. Özetle internete sahip olmak gelişmiş ve çağdaş olmaya yetmiyor. Önemli olan interneti özgürce kullanabilmektir.