Hatırlamıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump "Suriye'den çekilme kararı aldık. Suriye'deki Amerikan askeri varlığı sona erecektir" diye açıklama yapmamış mıydı? Geçen yılın 18 Ağustosuna dönüp günün haberlerini gözden geçirelim mi?



Trump ne demişti?

"Türkiye'nin operasyon yapacağı noktalarda bulunan ABD askerlerinin çekileceği haberine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Trump "DEAŞ'ı yendik. Suriye'de bulunmamızın amacı buydu" dedi ve Suriye'den çekilecekleri haberini doğruladı. Dünya medyasında öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir ordu yetkilisine dayandırarak verdiği "Talimat aldık çekileceğiz" açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki en yetkili ağız olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump çekilmeyi doğruladı."



Garip bir ülke

İşte stratejik ortağımız olan ve ittifakımızın lideri konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu acıklı durum bu safhadadır. Eğer boş bulunursanız ve Amerikan Başkanı'nın söylediklerine kulak vererek bu ülkenin karar merkezinin neyi amaçladığını anlamaya çalışırsanız, sadece hayal kırıklıkları ile baş başa kalırsınız.



Güvenliğimiz için şart

Sonuçta bizim izlediğimiz çizginin doğruluğu her seferinde doğru çıkıyor. Yani, Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturmayı planlıyorsak, bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Tabii ki amacımız oradaki Amerikan birlikleri ile sıcak bir çatışmaya girmek değildir. Ama bu güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için hayati önemde olduğu için, sonunda bu gerçekleşecektir.



Şimdi de Esper konuştu

Bu arada Tabii ki Amerika'dan yine çeşitli açıklamalar gelmeye devam edecektir. Nitekim ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir operasyonunun kabul edilmez olduğunu açıklamış. Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderken konuşan Esper, "Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir tek taraflı operasyon kabul edilemez. Ankara ile bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" demiş. Evet... Durum bu merkezde... Siz olsanız Başkan Trump'ın söylediklerine mi, yoksa Savunma Bakanı4nın sözlerine mi önem verirdiniz?