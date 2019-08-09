Denizli merkezli depremin şiddetine rağmen can kaybı olmaması, hepimize nefes aldırdı... Sürekli deprem riski yaşanılan bir coğrafyamız var. Yerleşim merkezlerindeki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmelerinin öncelikli bir görev olduğunu, bu deprem hepimize bir kez daha hatırlatmış olmalıdır.



Bişkek'te durum gergin

İç ve dış haberlerin değerlendirilmesine dönebiliriz. Açıkçası en fazla ilgi çeken haberlerden biri üç gündür Kırgızistan'dan geliyor. Yolsuzlukla suçlanan eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için gönderilen güvenlik güçlerine önceki gün eski başkana sadık silahlı güçler saldırmıştı. Bu saldırıda güvenlik güçleri can kaybı da verdi. Dün Atambayev'i tutuklamakla görevli yeni bir birlik daha gönderildiği haberi geldi başkent Bişkek'ten...



Eski Sovyet ve İngiliz devletleri

Bu arada 15 Temmuz'dan beri hiç ortada görünmeyen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un öldüğü yolundaki haberler hala yalanlanıyor ama Başkan'ın nerede olduğunu bilen de yok. Kısacası eski Sovyet devletlerinin bugünkü durumları bazen böyle şaşırtıcı haberlere konu olabiliyor. İkisi de nükller güce sahip olan Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir yüzünden yine karşı karşıya gelmeleri de, İngiliz İmpratorluğunun eski topraklarında bugün yaşanılanlar dünyanın dikkatine sunuluyor.



Muhalefet Kaz Dağları'nda

Bir Kanada şirketinin Kaz Dağları'nda altın aramaya başlayacağına ilişkin haberler, çevre duyarlılığını değerlendiren muhalefet partilerinin özellikle ilgisini çekti. Basına açıklama yapan CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu, bu konuda Kanada Büyükelçisi'ni arayacağını söyledi. İYİ Parti Başkanı Meral Akşener de Kaz Dağları'nda nöbet tutacağını açıkladı. Muhalefet cephesi Kaz Dağları'ndan sonra Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına ilgi gösteriyor. Babacan bu çalışmalarını hızlandıracakmış. Gündemin gerçekten önemli maddelerini değerlendiren siyasetçi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli'nin çarpıcı cümlelerini hatırlayalım:



Bahçeli'nin cümleleri

"-Orman yakan HDP ve PKK'ya tepki göstermeyenlerin Kaz Dağları'ndaki çığırtkanlığı son derece mide bulandırıcı bir durumdur."

"-Türkiye'ye meydan okunmaktadır. Gafil ve alçaklar tarihi bir yanlışın içine düştüklerini çok yakında anlayacaktır. Bunun bedelini ödeyeceklerdir."

"-ABD'nin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Bu güvenli alanın kontrolü Türkiye tarafından sağlanmalıdır."

"-AYM hak ihlali kararı ile hakkın doğasına zarar vermiştir. Geldiğimiz aşamada AYM'nin kararına mahkemenin riayet etmemesi çelişmeyecektir."

"-İP'in başkanı yalan söyledi, delegelerini aldattı. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, sakıncalıdır. Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur."