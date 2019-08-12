Kurban Bayramı ertesinde önemli gelişmelerle dolu günler yaşayacağız.

Fırat'ın doğusundaki Güvenli Bölge projemiz, belli ki Amerika'nın engellemelerinin hedefinde... Dün yine 70 TIR'lık bir silah ve mühimmat kervanının, Amerika'nın PKK/PYD'ye gönderdiği hediyelerle dolu olarak bölgeye vardığı yolunda haberler vardı. Özetle Güvenli Bölge için yapılacak operasyonda Amerikan güçleri ile karşı karşıya gelme ihtimali de var.



Akar ve Soylu

Gerek Fırat'ın doğusuna, gerekse Doğu Akdeniz'e dönük kriz yapısındaki gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği, tabii ki çok önemlidir. Ancak özellikle sınırlarımızın güvenliği ve iç güvenlik gibi konularda iki Bakanın kararlı tutumları ve yorulmak bilmez çabaları da dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan söz ediyorum. Bu iki Bakanın Kurban Bayramı gündemleri, yine taşıdıkları sorumlulukları yansıtıyordu.



Gemlik Firkateyni

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indiler ve brifing aldılar.

Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.



Hakkâri'de bir ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret etti.



Gemlik Firkateyni'nde

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Gemlik firkateynine gitmeden önce KKTC'de, bayram namazını Hala Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.



Kıbrıs'tan mesaj

"Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları" olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Akar, "Burada Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız.

Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz.

İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz" diye konuştu.



Şehit Karakaya'nın hatırası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karakaya Üs Bölges'indeki askerlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon aracılığı ile konuşturdu. Soylu, buradaki şeref defterini imzaladı. Yazdığı ifadeleri okuyan Soylu, şunları kaydetti: "Şehit Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeyiz. Aziz milletimizin duasını, selamını getirmek için buradayız.

Terörle mücadelede destan yazıp, bu ülkeye, büyük milletimize pusu kuranlara aman vermeyen, bedel ödeten kahramanlarımıza selam olsun. Allah onları muhafaza etsin. Başta Bedirhan bebek olmak üzere annesi ve tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum, gazilerimizin önünde şükran ve saygıyla eğiliyorum." Askerlerle sohbet ederek, bir jandarma uzman çavuşun annesiyle telefonda görüşen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.