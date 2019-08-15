AK Parti'nin 18'inci kuruluş yılında, geride kalan dönemin ne kadar yoğun geçtiğini ve hatta maceralarla dolu olduğunu görmemek mümkün değildir.

Ama sonuçta bu parti dört başbakan, iki Cumhurbaşkanı çıkarmış, darbe teşebbüslerini ve sayısız komployu aşarak bugüne gelmiştir. Türkiye'nin kaderini değiştiren çok önemli alt ve üst yapı oluşumlarında AK Parti'nin iktidarının imzası vardır. İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak bu dönemde iki farklı yerden Boğaz'ın altından geçildiğini düşününce, AK Parti iktidarının hayalleri bile zorladığını görüyorum.



Dün bitti...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajdaki, "Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür" cümlesi gerçeğe dönme uyarısının en somut ifadesiydi.

Aslında Erdoğan'ın mesajı, iktidar olmayı kanıksayan AK Partililer için ciddi bir uyarıydı...



Erdoğan'ın mesajı

"-AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti.

Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız."



Dün bitti, geçti gitti "

-Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür.

Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."



Yerel seçimler şoku

Aslında son yerel seçimlerde büyük kentlerin ve özellikle Ankara ve İstanbul'un AK Parti adaylarının başarısız olmaları, AK Parti kadroları için şok ölçüsünde uyarıcı etkiye sebep olmuştur. İstanbul'da AK Parti'nin sürekli ağırlıkta olduğu semtlerde bile CHP adayına oy çıkması ve Kürt oylarının İmamoğlu'na kayması görmezden gelinmesi mümkün olmayan ciddi uyarılardır. Ayrıca AK Parti'den çıkan bir Cumhurbaşkanı ile bir Başbakanın bugünkü konumları da, ciddi birer sorundur.



Yabancılaşma

AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yılında, bu partinin tüm üyelerinin uyanışı sade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakmamaları ve cesur özeleştiriler yapabilmeleri gerekiyor.

Sürekli iktidarın bu parti kadrolarını toplum gerçeklerine yabancılaştırdığı ve AK Parti'nin kuruluş dönemindeki özgürlük özlemini seslendirenlerin, o dönemleri unutmamaları toplumun beklentisidir.



Sadakat mi liyakat mi?

FETÖ'nün komploları ve özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, AK Parti'de "Liyakat"in yerine "Sadakat"in daha ağır basmasına sebep olmuştur. Umarım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, AK Parti'nin silkinip özüne dönmesine katkıda bulunacaktır. "Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız" cümlesinin tüm AK Partililer de uyarıcı etkisinin olmasını bekliyorum.