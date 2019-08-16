Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mehmet Barlas > Erdoğan’dan yüzyıllar önce de Mevlana ‘Şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ diyerek herkesi uyarmıştı
MEHMET BARLAS
16 Ağustos 2019, Cuma BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Erdoğan’dan yüzyıllar önce de Mevlana ‘Şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ diyerek herkesi uyarmıştı

Fransızlar dün ülkelerinin Alman işgalinden kurtuluşunun 75'inci yıldönümünü kutlamışlar. Haziran 1944'deki Normandiya Çıkarması'ndan iki ay sonra gerçekleştirilen ve 'nın Alman işgali altındaki Provans bölgelerinin müttefiklerce geri alınmasıyla sonuçlanan Dragoon Harekatı'nın 75'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Fransa Macron'un ve eski Başkan Sarkozy'nin katıldığı törende Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Cone'da konuk olarak bulundular.

Dün dünle birlikte geçti
Bu törenle ilgili haberleri okurken dün ile bugün arasındaki farkın ne ölçüde büyük olabileceğini yine düşündüm. Fransızlar bugün Alman işgalinden kurtuluşlarının yıldönümünü kutlarlarken, Fransa ile ortak para birimi (Euro) kullanıyorlar. Artık ne De Gaulle var ne de Hitler... Fransa'nın Alman işgalinden kurtulmasına yardım eden ise, Fransa'ya Almanya'dan daha uzak duruyor. Hatta ile kaderini Fransa'dan iyice ayıracak.

Erdoğan'ın cümleleri
Dün ile bugün arasındaki büyük farkı düşünürken, önceki gün 'nin 18'inci kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı mesajı hatırladım.
Mesajın bir bölümü şöyleydi: "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız, ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür."

Mevlana'nın dizeleri
Dün ile bugün arasındaki farkı hissetmek gerektiğini en etkili şekilde seslendiren 'nin dizelerinin güncelliği, yüzyıllar geçse de tazeliğini koruyor.
"Her gün bir yerden göçmek ne iyi/ Her gün bir yere konmak ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!/ Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım... "

Değişim ve söylemler
Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerin 75 yılda ne kadar değiştiğini veya AK Parti'nin kurulduğu 18 yıl öncesinin Türkiye'sinin bugünkünden ne kadar farklı olduğunu görebilmek ve yeni şeyler söyleyebilmek, aklın ve gerçekçiliğin gereğidir.
Bu düşüncelerle Türkiye de siyaset mesleğini seçenlerin artık ezberlerini unutmaları yeni şeyler söylemeleri gerektiğini düşünüyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN