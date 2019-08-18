Merkezinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu uluslararası krizler devam ederken, zaman zaman bazıları gündemi değiştirmek için çaba gösteriyor.



Farklı bir yaklaşım

Örneğin Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir sorunu yüzünden bir nükleer savaş olur mu diye bütün dünya endişelenirken, benzin ve mazot yerine elektriği taşıt araçlarında tercih ettiren TESLA'nın sahibi Elon Musk, nükleer bombanın dünyalıları kurtarabileceğini iddia etti.



Marsa bomba

Elon Mask, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Mars'a nükleer bomba atalım" dedi. Musk, atılacak olan bomba ile gezegende sıkışmış karbondioksidi atmosfere bırakarak gezegeni yaşanılabilir hale getirmeyi düşünüyor. Ancak bilim adamlarına göre bomba atmanın ciddi bir miktarda karbondioksit oluşturacağı doğru olabilirmiş ama fakat bu kesinlikle yeterli bir miktar değilmiş...



Zaharova sinirlendi

Gündemden düşme eğilimindeki bir başka kriz konusunu Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklama ile yeniden canlandırdı... Geçenlerde Rusya'nın Amerikan askeri teknolojisine ait bilgileri çaldığını iddia eden Başkan Trump'ın danışmanı Bolton'u hedef alan Zaharova, Facebook hesabından "ABD'nin dünyanın farklı ülkelerinden ne kadar ve hangi teknolojileri çaldığını saymak ilginç olur. Boş bir vaktimde bunun yapacağım" dedi. Zaharova, şöyle devam etti:



Asıl hırsız kim?

"-Bolton hırsızlıktan bahsetmişken Washington'ın; San Francisco'daki Rusya Başkonsolosluğu'na ait binaları, başkonsolosluk rezidansını, Washington'daki ticari misyonu binasını, Seatle Başkonsolosluğu rezidansını, ayrıca Maryland ve New York'taki iki Rus diplomatik binasını çaldığını hatırlatırım. Ancak daha önemlisi üçüncü ülkelerden çok sayıda Rusya vatandaşını çaldığını..."

Ciddi bir iddia

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk siyasetine ne şekilde müdahale ettiğine ilişkin bir iddia, Meral Akşener'e yakın bir isimden geldi. İYİ Parti'nin eski Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin ABD Kongresi tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı" (DDA) adlı kuruluşla bağlantılı olduğunu iddia etti...



İYİ Parti ve DDA

Taşkaya'nın anlattıklarına göre bu kişiler arasında, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve partinin kurucularından Selda Tandoğan Demirel öne çıkıyor.

DDA, turuncu devrimlerin finansörü "National Endowment for Democracy"nin (NED) desteklediği bir organizasyon. Bu kuruluşların CIA ile de bağlantılı olduğu öne sürülüyor. NED, 1983'te 40'ıncı ABD Başkanı Ronald Reagan'ın talimatıyla kuruldu. Taşkaya, "Ayrılıkçı, azınlıkçı gruplara müdahale eden bu örgüt İYİ Parti'ye çöreklendi" dedi. Reagan kuruluşun misyonunu, "Dünyadaki demokrasi hareketlerine yardım etmek ve desteklemek" şeklinde açıklamıştı.