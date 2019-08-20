Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve genel anlamı ile "Devlet"in PKK terörü ile mücadelesinde taviz vereceğini, zaaf göstereceğini ya da terörü destekleyenlere karşı hoşgörülü davranabileceğini düşünmek, ancak zeka özürlülükle izah edilebilir.



Unutulmadı

Açılım döneminde yaşanılanlar henüz unutulmadı.

"Kürt realitesi"ni siyasi zemine taşımak amacı ile başlatılan süreç, vatan topraklarında PKK'nın silahlandırılması, HDP'li belediyelerin terörü çukurlarla beslemesi için istismar edildi. "Sokağa çıkın" şeklindeki çağrılar, insanların katledilmelerine neden oldu...



Savaş gibi

O günden bugüne kalan şey, adeta bir savaş ortamı değil midir? Her gün F-16'lar ve insansız hava araçları adeta bir savaş ortamındaymış gibi havalanıp, terör yuvalarını bombalamaktalar.

Sınırlarımızdaki yığınaklar, bir barış ortamının ölçülerinin ötesindeler...

Şehitler veriliyor, olağan bütçe harcamalarının çok ötesindeki ödenekler terörle mücadeleyi fonluyorlar.



HDP belediyeciliği

Bu tablonun içerdiği gerçekleri görmezden gelmek ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yine PKK'ya dönük muhabbet davranışları ile HDP belediyeciliği yapmak, devlet tarafından kabul edilebilir miydi? Üstelik olay artık sade yurt içi güvenliğini kapsamıyor ki... Fırat'ın doğusuna dönük Güvenli Bölge arayışı dolayısıyla, neredeyse müttefikimiz Amerika ile çatışma noktasına bile gelmedik mi?

Bu arada sınırımızda üslenen PKK/ PYD oluşumlarının hareketleri ve Amerika tarafından silahlarla donatılmaları, gözle görülüyor.



İlke uygulanamaz

Bu tabloda Diyarbakır'ın, Mardin'in ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının, haklarındaki soruşturmalara rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi ve Açılım Süreci sırasındaki gibi davranmaları, anlaşılır gibi değildi. Bu gibi durumlar sergilendiği zamanlarda "Seçimle gelen seçimle gider" ilkesinin uygulanmasının imkansız olduğu da, herhalde biliniyordu... Yerel seçim sürecinde sürekli tekrar edilen "Beka" kavramının sadece bir kelimeden ibaret olmadığının anlaşılması gerekmez miydi?



Laf kalabalığına paydos

Devletin terörle mücadeledeki kararlılığını laf kalabalığı arasında görmezden gelenler ve PKK'ya sempatik görünerek oy stoklarını takviye edebileceklerini düşünenler, sadece hata yaparlar.

Aynı şekilde sade PKK terörü ile değil FETÖ ile de mücadelenin kararlılıkla süreceği herhalde unutulmamalıdır.

Çünkü bu gerçekleri unutanlar bunun bedelini ağır ödüyorlar.