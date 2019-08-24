Okurken insanın kanını donduran cinayet haberleri herhalde çok rağbet görüyor ki, bunların sayıları artarken, bir yandan da haberleri vahşete kaydıran sahneler daha da kanlanıyor.

Kocası tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un can vermeden önce kızı ile insanın içini yakan diyaloğunun etkisinden henüz kurtulmamışken, şimdi de Mersin'li Cemile Ertürkoğlu'nun eşi tarafından öldürüldükten sonra nasıl parçalandığını dava dosyasını okuyarak öğrendik.



Aramızdalar

Kısacası gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında boğazlanıp parçalanmasını planlayan Suudi Arabistan yetkililerini gözden geçirirken, bunların benzerlerinin bizde her gün sokaklarda ve aramızda gezdiğini ister istemez düşünmüyor muyuz?



Boğazını kesmiş

Şu Cemile Ertürkoğlu cinayetine baksanıza...

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te minibüste tecavüz edilmek isterken öldürülen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni olan bankacı Cemile Ertürkoğlu, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 28 Kasım 2018'de boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülüyor.



Sonra da çay içmiş

Cinayet sonrasında cesedi eşi tarafından parçalara ayrılıyor. Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, katil zanlısı

Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıkıyor.. Buna göre Ertürkoğlu, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlatmış...



Bu bizim hayatımız

Bu tür haberlerle günlük hayatın diğer sahnelerini yansıtan haberleri birlikte yaşıyoruz. Ve aklıma sürekli Refik Halit Karay'ın "Bu Bizim Hayatımız "romanında anlattıkları geliyor. O romanın kahramanı Mazlum Sami'nin de iki hayatı vardır. Birinci hayatı, bir konakta geçen gençliğinde aşk yaşadığı konağın hizmetçisi Hüsniye'ye endekslidir.

İkinci hayatı ise şimdiki eşi Şehriyar Hanım'la yaşadığı sosyetik yaşamdır.

Mazlum Sami bir dedektif tutarak Hüsniye'yi aramaya başlar. Ama sonunda bugünden kurtulmasının mümkün olmadığını anlayacaktır. Bizler de birer Mazlum Sami değil miyiz? Ne yaparsak yapalım bugünden ve özellikle cinayet haberlerinden kurtulamıyoruz.