Hayatı eğlenceli yanlarından almak tabii ki insanın karamsar olmasını önler. Örneğin İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarmak ya da belediye hizmetlerine zam yapmak gibi icraatına takılma yerine, "Galatasaray'ın yeni oyuncusu Falcao bile İmamoğlu'ndan daha çok İstanbul'da vakit geçirdi" demek insanı rahatlatmaz mı?



Atatürk Camisi

Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün adını geçirmemesi üzerine çıkan tartışmalara karşı, Yeni Şafak Yazarı Hüseyin Likoğlu'nun "Anıtkabir kampusuna Atatürk'ün adını taşıyan bir cami yapılsın ve ondan esirgenen gerçek bir cenaze namazı bu camide kılınsın" şeklindeki önerisi de insanı gergin tartışmaların ortamından alıp rahatlatan nitelikte değil miydi?



AK Parti'de durum

Özellikle AK Parti kadrolarını oldukça yoğun biçimde gerginliğe iten bir konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde AK Parti'de neler yapmayı planladığına ilişkin spekülasyonlar değil midir? Yerel seçimlerdeki ve özellikle büyük şehirlerdeki başarısızlık ertesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi silkeleyeceği ve özüne döndürecek atılımlar yapacağı sık sık söyleniyor.



Hepsi bekliyor

AK Parti içinde ilgi çekici olan, beklenilen atılımların sadece Cumhurbaşkanı'ndan beklenilmesidir. AK Parti'nin genel başkan yardımcıları, Grup yöneticileri ve MKYK üyeleri, kaderlerini bekler gibi adeta cezalandırılıp tasfiye edilmelerini bekliyorlar. Erdoğan dışında hiçbir AK Partili yapılması gerekli düzeltmelerden ve atılımlardan söz etmiyor.



Trump sorunsalı

Davranışları ve sözleri ile hepimizi güldürmesi gerekirken bütün dünyayı gerginliğe iten bir de Trump sorunsalı var dünya sahnesinde... En son verdiği görüntüde, Okyanus'taki kasırganın kendisine ait Mar A Lago turistik tesislerini vurması ihtimalini gözleri yaşlı değerlendiriyordu. Kasırga son anda yön değiştirdi ve Miami yerine Bahamalar'ı vurunca Trump da rahatladı.



Fox TV ve Trump

Başkan Donald Trump'ı gündemde tutan konulardan biri de, Fox TV ile arasının açılması oldu. Türkiye'deki Fox TV'nin tersine, Amerikan Fox TV'si koyu iktidarcı olması ile biliniyor. Trump bu nedenle Fox TV dışındaki bütün medyanın sahteci olduğunu söylüyordu. Ancak son olarak Fox TV de, Trump'ın çizgisi dışına çıktı. Yani şimdi Trump medyasız bir Başkan... Evet... Yoğun gündemin maddeleri arasında biraz nefes almayı denedim bugün.