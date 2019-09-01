İki dünya var... Birincisi hepimizin gözleri önündeki dünyadır... Bu dünyada olup bitenler gazetelerde, televizyon haberlerinde, internet sitelerinde açık ve seçik biçimde sergileniyor. Ülkeleri yönetenler toplantılara katılıyorlar, demeçler veriyorlar, savaşı ve barışı kararlaştırıyorlar.



Yeraltındakiler

İkinci dünya ise yeraltında yaşanıyor. O büyük isimler rüşvet veriyorlar, rüşvet alıyorlar. Bazen çok düşük fiyatlarla ülkelerini bile satıyorlar. Her gün gazete manşetlerinde dolaşan ünlü ve itibarlı isimler, kirli ve karanlık ilişkilerin tarafları oluyorlar.



Prens ve milyoner

Çok somut son örneklerden biri, hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Amerikalı sapık milyoner Epstein'ın dostlukları üzerindeki spekülasyonlardan verilebilir. Ergenliğe yeni girmiş genç kızları cinsel hayata sokan bu adamın yakın dostları arasında Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu İngiliz Prensi Andrew'un da çıkması, başta BBC olmak üzere İngiliz medyasını karıştırdı. Bu arada Epstein'ın yakın dostları arasında şimdiki Başkan Trump'ın da bulunması ise, kimseyi şaşırtmadı. Hatta Trump'a şimdiki eşi Melanie'yi Epstein'ın tanıştırdığı şeklindeki söylentiler de var.



Rüşvetçiler

Yeraltındaki dünyanın bugünlerde yüzeye çıkan ilişkilerinden bir tanesi de, devrik Sudan Devlet Başkanı Beşir'le Suudi Hanedanı arasındaki parasal alış-verişlerdir. Bilindiği gibi Sudan'da mahkeme, devrik lider Ömer el- Beşir aleyhinde yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurma suçlamaları ile dava açmıştı. Ömer el-Beşir mahkemede, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti.



Darbe ile devrildi

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.



Suudiler ve BAE

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir (75), 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.