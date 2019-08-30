Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık gibi çok önemli görevlere AK Parti iktidarında getirilip de sonra bu parti ile yollarını ayıranlar için genellikle "İhanet ediyorlar" şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Ben böyle düşünmüyorum. Siyasette değişen zamanlara göre hesaplar da değişebilir. Ancak bu değişim yaşanırken, yanlış hesaplar kişiyi çıkmaz sokaklara da götürebilir. Günümüzde her konuşması tartışmalara neden olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu TV5'te katıldığı canlı yayında yeni açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları da doğal olarak yeni tartışmalara yol açacaktır...



Fedakarlık yapmış

Davutoğlu örneğin Başbakanlıktan ayrılmasını şöyle anlatmış:

"-İhtilaf edilen konuları devlet hayatı içinde çözmek gerekir. Fikir ayrılıklarının ilkesel bir noktaya geldiğini hissettiğimde ve çözülmeyeceğini düşündüğümde devlet krizi çıkacağına görevi bırakmaya karar verdim. Geçmişi bilen biri olarak burada fedakarlık yapmayı tercih ettim."



Ya Erdoğan istifa etseydi

Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşürken "Fedakarlık etmekten vazgeçtim, istifa etmiyorum" deseydi, acaba olaylar ne şekilde gelişirdi? Bu durumda acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa etmeyi mi tercih ederdi? Sonuçta fedakarlık ederek görevi bırakan ve devlet krizi çıkmasını önleyen Davutoğlu'nu gecikmeli olsa da herhalde kutlamak gerekiyor. Davutoğlu'nun TV5'te yaptığı açıklamaların bir bölümünde de, açıkçası çok yanlış bir örneği kendisine model olarak almıştır.



Baykal'a imrenmiş

Bu açıklamasında şöyle diyor Davutoğlu:

"-Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım. Düşünün ki rahatsızlık geçirdi diye Deniz Baykal bir vefa duygusuyla milletvekili yapıldı."



Öyle mi olsaydı?

Sayın Davutoğlu'nun siyasi hayatta imrenerek bakması gereken tek isim herhalde CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal olmalıdır. Genel Başkanlık görevinden FETÖ üretimi bir seks kaseti ile devrilen Deniz Baykal'ın beyin kanaması geçirdikten sonra milletvekili adayı yapılmasına Ahmet Davutoğlu'nun imrenerek bakması, hiçbir mantığa sığmaz. Yani Davutoğlu'nu istifaya zorlamak için bir seks kaseti üretilseydi ve sonra da delege yapılsaydı çok hoş mu olurdu?