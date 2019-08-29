İçinde bulunduğumuz yıl 2019 değil de 1959 olsaydı, durumun felakete doğru yol almakta olduğunu rahatça söyleyebilirdik. O yıl Türkiye'de ekonomi darboğazlardan geçmekte olduğu için, Başbakan Adnan Menderes, Sovyetler Birliği ile yakınlaşarak ekonomik yardım almayı planlamaktaydı. Ve Moskova'ya yapacağı ziyaretin tarihi henüz belirlenmemişti.



Darbeye doğru

Her şey 27 Mayıs 1960 pazar sabahı noktalandı. Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve tüm Demokrat Parti kadroları tutuklandı. Darbeciler radyodan NATO'ya ve CENTO'ya bağlı olduklarını hemen açıkladılar. Hazinede para olmadığı için memur maaşlarını da Amerikan Devleti Merkez Bankası'ndaki Cooley Fonu hesabından ödedi.



Yine öfkeliler

Evet... Bereket yıl 2019 şimdi. Dönemin aktörleri tıpkı 1959'daki gibi düşünseler de, Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le kurduğu diyalog, hem Amerika'yı, hem de kendilerini Amerika'nın Türkiye'deki adamları olarak görenleri rahatsız ediyor. Ama kim ne derse desin S-400'lerTürkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu arada Moskova'daki havacılık fuarında Erdoğan'ın teşhir edilen Rus savaş uçaklarına ilgi göstermesi belirli çevreleri çok rahatsız etti...



Erdoğan ve Putin

Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in samimi tavırları, ABD medyasında endişeye neden oldu. İki liderin havacılık fuarındaki kahkahaları, ABD medyasında geniş yer buldu. CNN, Erdoğan ve Putin'in yakınlaşmasını "tehlikeli" olarak yorumladı. Putin'in, yeni bir askeri anlaşma için Türkiye'yle görüştüğünü ileri süren CNN, iki ülkenin böyle bir anlaşma yapmasının ABD için endişe verici olacağını söyledi. Görüşmeyi, "ABD, Putin'in Türkiye'yle yakınlaşmasından korkmalı" başlığıyla duyuran CNN, haberinde Türkiye'nin Washington'la arasındaki gerilim nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirdiğini de vurguladı.



CHP de rahatsız

Türkiye ile Rusya arasında savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin başladığı haberleri üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Oysa Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Shugaev, "Çok ilgi gösterildi, sözleşme görüşmelerinden bahsetmek için erken, henüz bir başvuru yapılmadı, istişarelerin yapılması gerekiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.