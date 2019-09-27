Süper devlet Amerika'nın kafası öylesine karışık ki, bırakın kendi müttefiklerine destek olmayı, kendisini yönetenlere bile ne yapacağını bilemez halde bu süper devlet...



Bir iddia

Donald Trump'tan nasıl kurtulacaklarını bilememenin çaresizliği içindeki Demokratlar, şimdi Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy arasında kirli bir pazarlık yapıldığı iddialarına sarıldı.

Bu iddialara göre Trump, Demokrat rakibi Biden'ın oğlu hakkındaki bir yolsuzluk soruşturması yapması için Amerikan yardımını hatırlatarak Zelenskıy'e baskı uygulamış.



Görevden alınır mı?

Ne var ki Trump da, Zelinskıy de bu çeşit bir baskını söz konusu olmadığını söylüyorlar. Ancak bu görüşmenin kamu oyuna açıklanan zabıtlarında Trump, Biden'ın oğlu hakkındaki soruşturmayı Zelinskıy'e açık açık soruyor.

Ama "Bu soruşturma olmazsa Amerikan yardımı da kesilir" falan demiyor. Demokratlar ise, "Dumanı tüten silahı yakaladık" demekteler ve Trump'ın azledilmesi için süreci başlatmakta kararlılar. Onlara göre Trump iç siyasete bir yabancı ülkeyi karıştırmak suçunu işlemiş.



Güvenli bir bölge arayışı

Bu olayın bizi ilgilendiren yanına gelince... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York seyahatinin asıl amacının Trump'la bir görüşme yapmak olduğu ve bu görüşmede "Fırat'ın Doğusu" diye bilinen ve "Güvenli Bölge" kurulması amaçlanan sorunsalda, Amerika ile uzlaşmanın sağlanmasının amaçlandığı belirtilmişti.



Trump'ın kafası karışık

Ancak görüldüğü gibi Trump'ın başı öylesine bir bela içindeki ve Amerika'nın kafası da öylesine karışık ki, böyle bir ortamda Türkiye'nin güvenli bölgesi ile ilgilenmeleri pek mümkün değildir. Sonuçta Amerika'ya verilen iki haftalık süre sona erince bakalım neler olacak? Bir cadı avına hedef kılındığını iddia eden Trump, bu kritik konuda Türkiye ile Amerika'nın sıcak bir çatışmaya girmelerini önleyebilecek mi?

Bekleyelim, göreceğiz.