Bir zamanlar "Pan American" havayolları iflas edip yok olunca çok şaşırmıştım. "Pan American olmadan deniz aşırı uçuşları nasıl yapacağız" diye düşünüp kalmıştım.



Thomas Cook

Dün de Thomas Cook seyahat ve turizm şirketinin iflas ettiği haberi geldi İngiltere'den... 128 yıl önce 33 yaşında bir eski rahip, işçi sınıfını alkolden ve kötü alışkanlıklardan ancak seyahat ettirerek uzaklaştıracağını düşünmüş. Thomas Cook adındaki bu kişi, amacını demiryollarını kullanarak gerçekleştireceğini hesaplamış ve başarıya ulaşmış.



İflas tehlikesi

Şimdi dünya üzerindeki 28 bin çalışanı ve tatil programlarını Thomas Cook'a endekslemiş 150 bin yolcusu varken iflas etti Thomas Cook... Bu marka romanlarda falan yer alırdı. Ama artık yok olduğuna göre, dünyada bir gün iflasla karşı karşıya gelmeyecek hiçbir şirketin bulunmadığını bilmemiz gerekiyor.



Ülkeler de iflas edebilir

İşin daha kötü yanı dünyada sadece şirketler değil ülkeler de iflas edebiliyor. O ülke belki yok olmuyor ama vatandaşları iflas etmişten daha kötü durumlara düşebiliyor. En yakın örneği komşumuz Irak'tan verebiliriz mesela... Bu petrol zengini ve engin bir tarihe sahip ülke Saddam Hüseyin'in hesapsız davranışları sonucu Amerikan işgaline uğradı. Sonuçta milyonu aşkın Iraklı öldü ve ülke fiilen üçe bölündü. Şimdi Bağdat ve diğer kentlerin meydanlarında her an öldürücü patlamalar yer alıyor. Ya Suriye'ye ne demeliyiz? Bir gün Halep şehrinin harabeye dönüp yok olacağını rüyanızda görseniz, inanır mıydınız?



ABD ve SSCB...

Yaşadığımız zamanın kıymetini de anlamını da bilmeliyiz. Dünya öyle değişken koşullar içinde ki, kimin başına ne zaman ne geleceğini kestirmek kolay değil. Dünyanın başına kabadayı kesilen Amerika Birleşik Devletleri de, bu açıdan bakılınca çok kırılgan görünmüyor mu? Ya da 20'nci yüzyılda Sovyetler Birliği'nin çöküp parçalanacağını düşünebilir miydik?

Kısacası Thomas Cook'dan da ders almalıyız. Çok kırılgan bir dünya bu...