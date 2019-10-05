Siyaset üzerinde tartışma yapanlara ve özellikle CHP sözcülerine konu üretmek o kadar kolay ki... Mesela eski bir bakan "Artık yüzde 50+1 değil yüzde 40+1 olmalı" diye ortaya bir konu atarsa, televizyondaki tartışmalarda CHP yandaşlarının günlerce "Gördünüz mü, Erdoğan yeniden seçilmeme ihtimalini düşünüyor" dediklerini duyacaksınız.



HDP-CHP yakınlığı

Bundan daha cazip bir tartışma konusu ise, CHP'nin HDP ile iç içe geçmişliğinin İYI Partilileri öfkelendirdiğini söylemek olabilir. Bu durumda kendilerini CHP sözcüsü olarak gören tartışmacılar Millet İttifakı'nın sonsuza kadar süreceğini ve zaten şu anda kentlerin yönetiminin yüzde 60'ı CHP'nin elinde olduğu için, fiilen CHP'nin iktidarda olduğunu söyleyebilirler.



Kılıçdaroğlu'nun ezberleri

Bu tür ayrıntılı tartışmalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgisini asla çekmez. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ezberleri vardır ve bu ezberlere, ayrıntılar üzerinden ulaşılmaz. Kılıçdaroğlu'na göre mesela dış siyasette AK Parti iktidarı ne yapıyorsa, hepsi yanlıştır. Türkiye hem Sisi ile hem de Esad'la yakınlaşmalıdır. S-400'ler hemen Rusya'ya geri gönderilmeli ve S-400 alımından ötürü Amerika'dan özür dilenilmelidir.. Bu arada mümkün olursa AK Parti iktidarının önde gelenleri, vatana ihanet suçlaması ile siyaset dışında bırakılmalıdır.



İmamoğlu ve İnce

Üç bacaklı tavuk üreten çiftçi bunları yakalayamadığı için nasıl zengin olamamışsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si de sürekli ağır eleştiriler üretmesine rağmen hiç iktidar olamamaktadır. Ve bu arada Ekrem İmamoğlu da, Muharrem İnce de, parti liderliğine yani Cumhurbaşkanı adaylığına Kılıçdaroğlu'ndan daha layık siyasetçiler olarak görülmektedirler.



Erdoğan'ı izlemek

Görüldüğü gibi önümüzdeki seçimsiz yılları bu çeşit içi boş tartışmalarla geçireceğiz. Bu arada Türkiye'de olup bitenleri anlamak için en doğru olan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağını izlemek ve ne söyleyeceğine kulak vermek olacak.