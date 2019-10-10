Bu işin lamı cimi yok... Ya Türkiye'den yana olacaksınız, ya da olayı laf kalabalığına boğup gerçeklerden kaçacaksınız...



Laf kalabalığı

Yok efendim Esad'la anlaşsaymışız, ne 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı gelirmiş, ne de Ortadoğu bataklığına sürüklenirmişiz.

Çünkü bu dünyada ve bu bölgede tek akıllı sizlersiniz... Koca Halep şehrinin yok olduğu, milyonu aşkın insanın can verdiği ve 10 milyon Suriyelinin göç etmek zorunda kaldığı bir iç savaşın başlangıcında, gelecekte olacakları ancak sizler görebilirdiniz.



Akılsız adamlar

İhtiraslarının boyu akıllarının boyundan daha uzun olan siyasetçiler, Ortadoğu'yu gerçekten bataklığa çevirdiler.

Bu siyasetçilerden biri Irak'ın Saddam'ı, diğeri de Amerika'nın oğul Bush'uydu. Bu iki akılsız ve vizyonsuz adamın Irak'ı nasıl perişan ettikleri ortadadır.



Arap Baharı projesi

Aynı akılsızlığı Başkan Obama dönemindeki Amerikan güdümlü Arap Baharı projesinde görmedik mi? Mısır'a ancak bin yılda bir gelebilecek demokrasi bu şekilde katledildi. "Libya Kaddafi'den kurtuluyor" denilirken üçe bölündü ve iç savaşa kapıldı. Suriye'nin Esad'ı da hedefteydi, Türkiye'deki AK Parti iktidarı da Gezi Kalkışması ile Arap Baharı projesine dahil kılınıyordu... Bereket Türkiye'de Tayyip Erdoğan vardı. Ve ne yazık ki Suriye'nin Esad'ı aynı ölçüde öngörülü değildi. Sonuçta Rusya Suriye'ye yerleşti.

Suriye'nin üçte birinde Amerikan ve İsrail güdümlü bir PKK/PYD devleti projesi sahneye koyuldu.



Suriye'nin toprak bütünlüğü

Şimdi dağılan bu yapının taşları yeniden yerlerine oturtulmaya çalışılıyor.

Bizim Fırat'ın doğusuna dönük operasyonumuz başarı ile sonuçlanırsa, Suriye'nin içinde yeni bir uydu Kürt devleti kurma projesi de buharlaşacaktır. Bu şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü yeniden hatırlanacaktır. Ancak daha sonra Esad'ın geleceği ve Türkiye'nin Esad'la diyaloğu sorunsalı ele alınabilecektir.



Tarafsızlık mı?

Kısacası ne Trump'ın tweetlerine, ne de başka saçmalıklara takılın. Şimdi söz sırası Türkiye'de, yani biz Türklerde.

Bu noktada tarafsız olacaksanız olun da görelim.