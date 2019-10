Bildiğimiz dünyanın bütün öğeleri bilemediğimiz meçhullere doğru yol almaktalar. Bu süreçte bütün ezberler bozuluyor, tartışılmazlar tartışılarak yok ediliyor.



Göçmenler ulusu

Mesela müteveffa Başkan John F.

Kennedy'nin ünlü kitabının adı "A Nation of İmmigrants" veya "Göçmenler Ulusu" değil midir?

Gerçekten de Amerika kıtasındaki ülkelere Kolomb'dan sonra başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yöresinden göç eden kitleler, bu kıtadaki devletleri ve halkları oluşturmuşlardır.



Trump değiştirdi

Ama Donald Trump bu durumu radikal biçimde değiştirmeye çalışıyor...

Trump'a göre özellikle Güney sınırlarından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenlerin çoğunluğu uyuşturucu kaçakçıları ve ırz düşmanlarıdır. Bu nedenle Güney sınırına yüksek duvarlar inşa ediliyor. Bu arada Amerika'da doğanların Amerikan vatandaşı olmalarına da son veriliyor.



Katolik rahipler

Bir diğer ezber de Katolik rahiplerin evlenmelerinin yasak olması değil midir? Oysa bu hafta Vatikan'da toplanacak olan ve dünyanın her yöresinden gelen 200 tane piskopos, Papa'nın başkanlığında her konuyu ve bu arada evlenmenin yasak olmasını da tartışacaklar.

Papa Francis'e göre, Amazon ormanlarındaki bitmeyen yangınların nedeni, dünyada işlenen günahların çokluğu olabilmiş.



Suudi kadınlar

Bir başka ezber de Suudi Arabistan'daki kadınların adeta insan olarak kabul edilmeleri değil miydi? Ama herhalde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini unutturmak için, Muhammed bin Selman, kadınların sinemaya ve maça gitmelerini, otomobil kullanmalarını serbest bıraktı. Son olarak da Suudi Arabistan'a turist olarak gelecek kadınların otellerde oda kiralamaları da serbest olacakmış. Ama bütün bunların arasında kadınların özgürlüğü için çalışan ve örgütlenen kadınlar da tutuklanıyor ve bunlar hakkında idam cezası isteneceği söyleniyor.

Ne var ki bir de bozulmayan ezberler var dünyamızda. Özellikle Türk siyasetindeki nefret söylemlerinin hiç değişmemesi, bunlara örnek gösterilebilir.