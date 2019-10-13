Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde devam ederken, özellikle Amerikan kaynaklı tepkiler hepimizi şaşırtıyor.

Çünkü Barış Pınarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştükten sonra başlamıştı. Uzun zamandır "Bir gece ansızın gelebiliriz" denilirken ve hep beklenilirken, Erdoğan-Trump görüşmesi ertesinde nihayet o gece gelinebilmişti.



Trump onayladı

Yani Amerikan kaynaklı tepkilerin dozu ve nitelikleri ne olursa olsun, Barış Pınarı Harekâtı'nın ABD'nin meşru Başkanı Trump'ın bilgilendirilmesi ve onaylaması ertesinde başladığını hiç unutmayalım. Ve Trump'ın bölgedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi emrini verdiğini de hep hatırlayalım.



Amerika ve biz...

Amerika'ya karşı duygularımızla değil aklımız ve uzun vadeli hesaplarımızla hareket etmeliyiz. Bu ülke kendisini dünyanın patronu, polisi ve kabadayısı zanneden bir derin devlet anlayışına sahiptir.

Tek taraflı kararlarla kendisi ile çatışan ülkelere yaptırımlar uygulamayı doğal görmektedir. İran'a, Rusya'ya, Küba'ya, Venezuela'ya Amerika'nın uyguladığı yaptırımların mantığında işte bu kabadayılık vardır. Suriye'nin topraklarının üçte birini işgal edip buradaki teröristlerle bir uydu devlet kurdurabileceğini zannetmek de, bu tür bir kabadayılık gösterisi değil midir?



Karar bize ait

Ama biz asla kafa karışıklığına düşmemeliyiz.

Amerika'da kim ne derse desin, Türkiye'nin güvenli bölge inşa etmek için giriştiği Barış Pınarı Harekâtı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi ile başlamıştır. Bu noktadan sonra bu harekatın sonuca ulaşması da, artık Türkiye'nin kararlılığına bağlıdır.

Amerika'dan yükselen ve her biri birbiri ile çelişen açıklamalar yerine bizim yetkililerimizin açıklamalarına kulak verelim.



Erdoğan ne diyor

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu Üçüncü Meclis Başkanları Konferansı"nda Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin olarak şöyle dedi:

"Sayın Trump'a ve diğerlerine dedim. 'Bunu durduracaksanız durdurun' dedim, durdurmadılar. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Teröristlerin tamamıyla Trump'ın ifade ettiği 32 km. sınırdan daha ileri gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"



Cevap veririz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Barış Pınarı Harekâtı'yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.