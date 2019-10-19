Ona buna kızarak ve küserek dış siyasette doğru yolu bulmak mümkün değildir. Bu gerçeği nice problemleri yaşayarak ve bunları geride bırakarak öğrenmiş olmamız gerekiyor... Ancak anlaşılan bu gerçeği en iyi bilen kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Erdoğan özellikle CHP'lilerin "Trump'a ağzının payını ver" ya da "Ağır konuşarak haysiyetimizi koru" içerikli çağrılarına hiç kulak vermedi.



Karşılıklı mesajlar

Sonuç ortada... Türkiye hem "Güvenli Bölge" konusunda istediğini elde etti, hem Amerika ile aradaki mesafeyi, hem de ittifakı korudu. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı son paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan Trump'a verdiği cevapta "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak.

Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" dedi.



Erdoğan konuşuyor

Evet... Artık boş lafları bir kenara iterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlemeliyiz. Böylece olup bitenleri en sağlıklı biçimde öğrenebiliriz.

Mesela Erdoğan dün cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmayı değerlendiren Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." diyen Erdoğan şunları da ekledi:



Kendi göbeğimiz...

"Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek. Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yabancı basınla konuşurken de "DEAŞ Suriye'den temizlendikten sonra bu kez YPG/PYD bir tehdit unsuru oldu. ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kestik" dedi.



Bahçeli'den sakalsız mesaj

Bu arada artık sağlığına tamamen kavuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sinek-kaydı sakal tıraşı ertesindeki bir fotoğrafı eşliğinde yayımladığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır" ifadelerini kullandı.