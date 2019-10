Barış Pınarı Harekâtı'nda amaçlanan hedefe yaklaşıldıkça, olayın diplomatik cephesindeki gerginlikler tırmanıyor. Bu da çok doğal bir durumdur. Çünkü bazıları işin başında "Türkiye nasıl olsa iddia ettiği şeyleri yapamaz" diye düşündüler. Türkiye'nin kararlılığını ve gerçek gücünü görünce de, tepkilerini tırmandırıyorlar.



Trump zor durumda

Şu gerçeği öncelikle bilmeliyiz... Barış Pınarı'nın diplomatik cephesinde en zor durumda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'tır. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Başkanlık seçiminden önce onu tasfiye etmek isteyen rakipleri ve Amerikan derin devletinin aktörleri, Trump'ın Türkiye'ye Kuzey Suriye'de yeşil ışık yakmasını fırsat bildiler... Barış Pınarı Harekâtı ile Amerika'nın İsrail'e hizmet edecek bir uydu Kürt devleti kurdurma projesinin suya düşeceğinden endişe duymaya başladılar.



Her yol mubah

Şimdi mümkün olan her yolu deneyerek hem Türkiye'yi durdurmayı, hem de Trump'ı yıldırmayı tasarlıyor Amerika'daki belirli çevreler ve tabii bir de İsrail... Bu arada İncirlik'teki Amerikan üssünde bulunan ve sayıları tam olarak bilinmeyen taktik nükleer silahların Türkiye'nin eline geçmesi ihtimali bile gündeme getiriliyor.



Pence geliyor

Ve sonuçta Türkiye'ye bir yaptırım listesi ile gelmesi beklenen Trump'ın yardımcısı Mike Pence, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acil bir ateşkes isteyecek, hem de bir köktenci Evangelist olarak İsrail'in endişelerinin sözcülüğünü yapacak. Bu arada Pence'in her an Trump'ı satabileceğini ve Trump görevinden azledilirse onun yerine geçmekten mutluluk duyacağını da unutmayalım.



Gülünç olmak

Sonuçta bu tür hassas dengeler üzerinde olaylar gelişirken, hâlâ "Neden Mısır'la aramız açık" veya "Neden Esad'la diyalog kurmuyoruz" çizgisine takılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayret ederek izliyorum. Saati durmuş ya da takvimin eski bir yaprağına takılmış siyasetçiler, açıkçası gülünç oluyorlar.