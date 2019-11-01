Sınırlarımıza bitişik bir güdümlü devlet kurulması projesini havaya uçurarak, meğer birilerini çok öfkelendirmişiz. Amerika ile İsrail'in ortak projesi olan bu uydu devlet projesini "Güvenli Bölge" ile yok etmemize gelen ilk somut tepki, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde hem "Ermeni Soykırımı" iddiasının benimsenmesi, hem de "Barış Pınarı Harekâtı"na yaptırımlar uygulanması kararları alınması şeklinde oldu.



Suriye'deki oyun bozuldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çok doğru bir tahlil yaparak Ermeni Soykırımı ile ilgili Temsilciler Meclisi'nde alınan kararı şöyle değerlendirdi:

"-Sizler de bizler de sebebini biliyoruz.

Sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır.

Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik."



Kanada da devrede

Bu arada Kanada da bu tepki çemberinin dışında kalamadı. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) için Kanada'dan da davet geldi. Ama aynı Kanada ayrılıkçı Katalan Lider Carles Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi.



13 Kasım yaklaşırken

13 Kasım'daki Erdoğan-Trump görüşmesi yaklaşırken, Kongre'deki bazı üyeler bu görüşmenin iptali için uğraşmaya başladılar. Kongre kaynakları, bazı temsilcilerin, Trump'a azil sürecini hatırlatarak, "Birbirimize ihtiyacımız var" ifadesiyle tehdit diline varan uyarılar yaptığını dile getirdi.



Müslüman temsilciler

Bu arada Filistin asıllı temsilci Rashida Tlaib Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhindeki iki oylamada Türkiye aleyhine oy kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin diğer Müslüman kadın üyesi İlhan Omar ise, Ermeni tasarısının Meclis'e sunulmasına 'evet' oyu verirken, karar oylamasında çekimser kaldı. Omar, yaptırım tasarısına ise 'hayır' oyu kullanan tek Demokrat Partili temsilci oldu.



Vazgeçmişler

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili listenin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulduğunu fakat Suriye'de ateşkes sağlandığı için önceki yaptırımların kaldırılmasından memnun olduğunu açıkladı.