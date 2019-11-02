Akılsız Amerikalılar kendilerini dünya okulunun başöğretmeni sanıyorlar ya... Bunlar akıllarınca ona buna "Yaptırım" adı altında ceza keserek, dünyayı hizaya getireceklerini zannediyorlar. Oysa son fiyaskolarının sahnesi olan Afganistan'ın hali ortada... Trump'ın söylemi ile 7 trilyon dolar harcadıkları Ortadoğu'da, mesela Irak'ta ve Suriye'de sadece kaos yarattılar...



Cezanın adı yaptırım

Okuldaki cezalar "İhtar", "Tekdir" ve "Okuldan uzaklaştırma" diye isimlendirilirdi. Acaba bu aptal Amerikalıların, mesela Türkiye'ye uygulamayı tasarladıkları yaptırımlar, yani cezalar nelerdir? Geçenlerde konuşan Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin, "Türkiye ile yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı, uygulanacak yaptırımları listelemiştik" diye açıklama yaptı. Bu listede şu cezalar varmış:



Bazı yaptırımlar

Türkiye'nin eski ve mevcut hükümet yöneticilerinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, el konulması.

Çelik ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi.

ABD Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin ivedilikle durdurulması.



Akar, Sönmez ve Dönmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yaptırım uygulanması.

Türk Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yaptırım uygulanması.

ABD Hazine Bakanlığı'nın belirlediği finansal kurumlara kısıtlama getirilmesi.

Mnuchin konuşurken " O liste hâlâ duruyor. Buna ihtiyaç duyacağımızı düşünmek için bir nedenim yok. İşlerin şu anki gidişatından memnunuz" demiş.



Yeni girişimler

Biliyoruz ki akılsız Amerikalıların son hedefi yine Türkiye Cumhuriyeti... Amerikan Kongresi'nde Trump'a muhalif olan Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, bizim Cumhuriyet bayram günümüz olan 29 Ekim'de, Ermeni Soykırım tasarısını kabul etmekle kalmadı. Bir de Barış Pınarı Harekatı'nı cezalandırıp, yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı ya... Acaba biz bunlara ne tür cezalar verip, yaptırımlar uygulasak?

Ancak bunlara zaten kader ceza vermeye devam ediyor. Yani sonunda Donald Trump yine Başkan seçilecek...