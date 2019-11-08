Yeni dünya düzeninin gereksinimlerini eski dünyanın kurumları artık karşılayamıyor. Bunun en somut örneği Birleşmiş Milletler'in uluslararası krizlerdeki çaresizliği değil midir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemi de Güvenlik Konseyi'nin yapısından yansıyan bu çaresizliğin en çarpıcı biçimdeki ifadesi değil midir?



Sözde liderler

Ancak global çaresizliğin tek nedeni kurumlar değildir. Bir de son dönemde ortaya çıkan sözde "liderler" var dünyanın başına bela olan... Bunlara bir örnek vermek isterseniz herhalde akla ilk gelecek isimlerden biri de Fransa'nın Devlet Başkanı Emmanuel Macron'dur.



Farklı özellik

1977 doğumlu Macron, yerleşik siyasi partilerin ülkesi Fransa'da "La République en marche" adı verilen çatma bir hareketin adayı olarak seçimi kazanmıştır. Kişiliğini diğer siyasetçilerden farklı kılan özelliği ise orta okulda aşık olduğu üç çocuklu ve 1955 doğumlu öğretmeni Brigitte Macron'u kocasından ayırıp, onunla 2007 yılında evlenmesidir.



Laf yetiştirir

Bu Macron neyi temsil ediyor ya da dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlardan hangisine ne çözüm üretiyor, bilen pek yoktur. Kendi ülkesinde aylardır süren Sarı Yelekliler eylemlerine bile bir çözüm üretemediği ise apaçık ortadadır. Fransız polisinin en yoğun uğraş konusu ise Afrika kökenli göçmenleri toplama kamplarından alıp, başka kamplara yerleştirmek değil midir? Ama Macron'un yetersiz siyasal aklı, Suriye sorununa ve Türkiye'nin PKK/YPG ile uğraşmasına laf yetiştirmek konusunda çok aktiftir.



Türkiye'ye çatıyor

Macron son olarak The Economist dergisine verdiği demeçte, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" dedikten sonra, TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı da eleştirmiş. Macron, "ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" dedikten sonra "Bir diğer NATO müttefikimiz olan Türkiye de, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" ifadesini kullanmış.

Ne dersiniz? Bu Macron'u da günümüzün diğer gereksiz liderleri ile tarihin dipsiz kuyusunda göreceğimiz zamanlar çok mu uzaktadır?