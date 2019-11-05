Çocukluğumun en çekici resimli romanlarından birisinin kahramanı "Temel Reis"ti... İngilizcesi "Sponge Bob" (Sünger Bob) olarak bilinen bu çizgi roman kahramanı konserve bir kutu ıspanağı yutunca olağanüstü bir kuvvete sahip oluyor ve imkansızları başarıyordu.



Sevilen yemek

Belki de o çizgi romanın etkisi ile çocuklar için ıspanak istenilen ve çok lezzetli bir kış sebzesiydi. Üzerine yoğurt eklendikten sonra, iki lokmada bir tabak ıspanağı yutabilirdiniz. Benim bildiğim hiçbir çocuk ıspanak yemeğini "Ben bunu sevmiyorum" diyerek geri çevirmezdi. Gerçi ıspanak yedikten sonra Temel Reis gibi güçlenen hiç olmazdı ama yine de ümit ışığı hiç sönmezdi.



Ispanak zehirlenmesi

Bu anıların rüzgarında yaşarken önce İstanbul'da sonra da Tekirdağ'da ıspanak yedikleri için zehirlenip hastanelere kaldırılan insanların haberlerini okuduk gazetelerde. Gerçi hemen sonra İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak zehirlenmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu ıspanaklardan alınan numuneler incelenirken, zehirlenme nedeninin karışan yabancı otlar olduğu bildirildi.



Atropin ve scolamin

Açıklamada, "Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir" denildi.



Isırgan sanmış

İstanbul'da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner de, "Marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" diyerek İstanbul'daki açıklamanın içeriğini doğrulamış.



Ayıklayın

Her gün sapıtan insanların işledikleri cinayetlerin ve trafik kazalarının haberlerini okumaktan zaten bunaldık... Ne olur ıspanağı iyice ayıklayalım ve bu sapıklar listesine ıspanağı da eklemeyelim.