Dün Twitter'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okurken, açıkçası şaşırdım. Gerçi hemen her gün AK Parti'nin iktidardaki süresinin uzunluğu hakkında yazıp çiziyoruz ama Erdoğan bu süreyi çok somut biçimde "17 yıl" olarak vurgulamıştı mesajında.



Mesaj

Cumhurbaşkanı'nın mesajı şöyleydi: "'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti."



Yaşadıklarımız

Bu mesajı okuduktan sonra, 2002 yılından bu güne kadar geçen sürede yaşadıklarımızı düşündüm. Bunlar bizim için "Yaşadıklarımız" diyerek listeleyebileceğimiz olaylardır. Ama aynı olaylara Erdoğan'ın açısından baktığınızda, bazılarının yaşanılanlardan çok yaşamı hedef alan girişimler olduğunu kolayca görebilirsiniz.



Uzun yıllar

Erdoğan AK Parti lideri ve Başbakan olarak damga vurduğu bu yola bir şiir okuduğu için girdiği cezaevinden çıkarak ilk adımını attı. Daha sonra seçim kazanan partisinin kapatılmak istendiğini de, bir muhtıra ile darbe uyarısına hedef olduğunu da gördü. Gezi Kalkışması'nda bir kazan kaldırma provasına, 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü polis darbe teşebbüsüne hedef oldu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ise doğrudan kendisi ve ailesi hedefteydi.



Hizmetler

Bütün bunlar yaşanırken, İstanbul Boğazı'nın altından iki yerde geçildi. Sayısız alt ve üst yapı yatırımları yapıldı. İhracat 160 milyar doları, gelen turist sayısı 46 milyonu buldu. Bu 17 yılda dünyanın çeşitli ülkelerinde değişen iktidarların hemen hepsi ile diyaloglar kuruldu. Ve şimdi hepimiz "Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba 13 Kasım'da Başkan Trump'la görüşmek için Washington'a gidecek mi?" sorusunun cevabını bekliyoruz.



Ve anılar...

Bir açıdan geride kalan 17 yıl bizler için iyi ve kötü anılarla geride kalmış olan ve bu anıların çoğunun unutulduğu bir zaman dilimidir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan için geride kalan 17 yılın her günü, hem kendisinin hem siyasetin hem de ülkenin geleceğine yön veren, unutulması imkansız anılarla doludur.