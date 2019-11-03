Her mesajı ve her konuşması ile kafa karıştıran Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı seçilmesini anlamak kolaydır...

Çünkü akılsız Amerikalıların derin devlete hakim olduğu bu ülkede, göreceli olarak en akıllı adam Donald Trump'tır.



Meğer sürgündeymiş

Baksanıza... ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilirken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Sürgünde din adamı" ifadesi kullanılmış...

Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirilmiş.



Bunlar şaşkın...

Bu konudaki haberi okurken "İyi ki bu ABD yeni bir devlet... Ya bizim gibi binlerce yıllık geçmişi olsaydı nice tarihi yanılgılara sebep olurdu" diye düşündüm. Amerikan derin devletinin akılsız hariciyecileri Fetullah Gülen'e "Sürgünde din adamı" dediklerine göre, mesela 11'inci yüzyılda rapor yazsalardı kim bilir Hasan Sabbah için ne derlerdi raporlarında?



Bir efsane

İsmaililik mezhebi inancına dayalı olarak oluşturduğu Haşhaşiler tarikatı ile tanınmış Hasan Sabbah yetiştirdiği amansız suikastçiler ve 34 sene boyunca dışına çıkmadan yaşadığı ünlü Alamut Kalesi ile tarihte iz bırakmıştır. Efsaneye Hasan Sabbah, şair Ömer Hayyam ve sadrazam Nizamülmülk, aynı zamanda eğitim görmüş okul arkadaşlarıdırlar.



Alamut Kalesi

Elbruz dağlarındaki Alamut Kalesi'ne yerleşen Hasan Sabbah burada Haşhaşin tarikatını kurmuştur. Büyük Selçuklu Devleti ve Abbasiler'e karşı planlar yapan Sabbah, yetiştirdiği haşhaşlı suikastçiler ile yalnızca kendi döneminde neredeyse 50'ye yakın suikast gerçekleştirmiştir. Bazı kaynaklara göre ilk suikast Nizamülmülk'ün öldürülmesi olayıdır. Nizamülmülk'ün öldürülmesinin ardından, Melikşah'ın da ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti inişe geçmiştir.

Sabbah 23 Mayıs 1124 tarihinde ölmüştür.



İyi ki yeniler...

Evet... Şükredelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akılsız adamların raporları, o dönemleri kapsamıyor. FETÖ'nün elebeşı için "Sürgünde din adamı" diyenler herhalde Hasan Sabbah için de " Terörizmi sanat haline getiren filozof" derlerdi.