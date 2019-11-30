Londra'da yapılması beklenilen NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında ne tür diyalogların geçeceğini sizler de merak etmiyor musunuz?



Ağır eleştiri

Hatırlanacağı gibi Macron, "Bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatan Türkiye diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" demişti. Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ile Rusya arasında orta menzilli nükleer füzelerle ilgili imzalanacak bir anlaşmaya da taraf olması gerektiğini söyleyen Macron "İkili anlaşmalarla tatmin olamayız" şeklinde konuşmuştu. Macron Londra'daki NATO Zirvesi'nde Fransa'nın, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde cihatçı gruplara karşı mücadelesine NATO üyelerinden destek isteyecek.



Macron'un yalnızlığı

Adeta yoktan var olan ve Fransa'nın köklü siyasal akımlarından hiçbirinin desteğini alamayan Macron, iç siyasetteki yalnızlığını dış siyasetteki çıkışlarıyla gidermeye çalışıyor. Sarı Yelekliler'in dinmek bilmeyen direnişleri Macron'un uğraştığı ve çözüm bulamadığı sorunlardan bir tanesi... Macron'un Türkiye'ye ve bölgemize dönük bakış açısını ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok açık biçimde şöyle tahlil etmişti:



Çavuşoğlu açık konuşmuştu

"-Barış Pınarı Harekâtı'nın meşruiyetini ve oradaki mevcut durumu 5 gün içinde BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden ikisi ABD ve Rusya vardığımız mutabakatlarla kabul etti. Amerika da biliyorsunuz aynı zamanda NATO üyesidir. Dolayısıyla Macron bu konularda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle bölücü bir terör devleti, (bakın Kürt devleti demiyorum) kurmak istiyordu. Bizim Barış Pınarı harekâtımız bunların hayallerini suya düşürdü ve o hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te maalesef."



Ne konuşacaklar?

Çavuşoğlu'nun "Terör örgütünün hamisini zaten Elize'de sürekli ağırlıyor. Benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var ama başka söyleyecek bir şey yok." diyerek yerden yere vurduğu Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra Zirvesi'nde bakalım neler konuşacak?