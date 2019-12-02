Yarın Londra'da yapılacak olan NATO Zirvesi dolayısıyla, üye ülkeler arasındaki ilişkiler tabii ki ilgili haber ve yorumların ağırlık noktalarını oluşturuyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı NATO üyelerinin askeri harcamalarının azlığı konusundaki tepkileri, Londra Zirvesi'nde yine gündeme gelecektir.



Katılım listesi

Ancak şu noktayı hiç unutmayalım... NATO'lu siyasetçilerin ve ev sahibi İngiltere'nin hanedanının özel hayatları da, siyasetteki dalgalanmalar kadar ilgi çekiyor ve haberlere konu oluyor. Örneğin geçen hafta Kraliçe Elizabeth, NATO Zirvesi dolayısıyla yapılacak toplantılara ve resmi yemeğe hanedanın hangi üyelerinin katılacağını resmi bir yazı ile duyurdu.



Küçük prens yok...

Kraliçenin açıkladığı bu listede Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Andrew'un adı yoktu. Çünkü küçük prensin adı Amerikalı müntehir seks organizatörü milyarder Epstein'in reşit olmayan satılık kızlarından biri ile birlikte haber olmuştu... Bu nedenle Prens Andrew bütün resmi görevlerinden azledildi ve Saray dışına itildi.



Merkel'in sağlığı

Siyasal yaşamından çok sağlık durumu sürekli gündeme gelen Alman Başbakanı Angela Merkel de, arada bir durup dururken titreme nöbetleri geçirmesi ve son olarak da konuşmak için kürsüye çıkarken yere kapaklanması ile dikkati çekiyor. Başbakanlığının son döneminde bulunan Merkel'e Londra'da özel bir özen gösterileceği kesin gibi...



Macron ve yaşlı eşi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yine kendisinden çok yaşlı olan ve ortaokulda hocasıyken aşık olup evlendiği Brigitte Macron ile dikkati çekecek... 1977 doğumlu Macron, bilindiği gibi 1953 doğumlu öğretmenine aşık olup evlendiğinde, bu hanım evliydi ve iki tane de çocuğu vardı. Özel hayatları değerlendiren yorumcular bir kadının kendisinden çok küçük bir erkekle beraber olmasını sürekli değerlendiriyorlar. Bu arada Mitterand ya da Sarkozy gibi eski Fransız Cumhurbaşkanları ise, Macron'a hiç benzemeyen özel yaşamları ve birlikte oldukları güzel kadınlarla anılıyorlar.

Evet... Londra Zirvesi'nde bunlar da konuşulacaktır.