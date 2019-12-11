Bilkent Üniversitesi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin "Beğendiğiniz liderler kimlerdir" şeklindeki sorularına cevap verirken, Trump ve Putin hakkında şöyle konuşmuş:

"Sayın Trump'ın gizli bir ajandası yok, ne biliyorsa onu söyler. Bana karşı da açık ve net söyler, ben de kendisine açık ve net söylerim. Bir diğer isim de Putin'dir. Görüşmelerimizde gizli bir ajandamız yok. Attığımız adımlar açık ve net. Bölgede barışı birlikte sağlayacağız."



Acaba sonuç ne olur?

Cumhurbaşkanı'nın bu değerlendirmeleri tabii ki iyimserlik yayıyor... Dış siyasette ilişkide olduğumuz iki büyük devletin liderlerinin gizli gündemlerinin olmaması tabii ki önemlidir. Örneğin Trump'ın gizli bir gündeminin olmaması, F-35'ler ve S-400'ler gibi konularda, PYD'ye ilişkin tutumlarda ve Halkbank'a dönük önyargılarda, acaba Amerikan devletinin gizli gündemini etkisiz kılacak mı? Ya da Putin'in açık ve net adımları, Libya'da Rusya'nın Hafter'i desteklemesini veya Suriye'de Esad'la birlikte sivil halkı bombalamasını bir noktada kesecek midir?



Amerikan Yahudileri ve Trump

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Trump'ı tanımlarken "Sayın Trump'ın gizli bir ajandası yok, ne biliyorsa onu söyler" şeklindeki ifadesinin doğruluğu bir kez daha kanıtlandı. 2020'deki Başkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçimin en kritik eyaletlerinden biri olan Florida'da akıl almaz sözlere imza attı. "İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi"ne katılan Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı.



Bana oy verin artık

"İsrail'in en yakın dostuyum" diyen Trump, "Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Pocahontas (Elizabeth Warren) için oy kullanmayacaksınız, size söyleyebilirim. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile ki bazılarınız hoşlanmıyor. Bazılarınız aslında benim de hiç hoşuma gitmiyor. Yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız. Bu yüzden buna çok zaman harcamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.



Anti-semitik mi?

"Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi klişelerle konuşan Trump'ın ifadeleri salonda gülüşmelere yol açtı. ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini de eleştirdi. Birçok Yahudi grubu ise ABD Başkanı'nın bu sözlerini eleştirdi ve Trump'ı anti-semitik basmakalıpları kullanmakla suçladı. Amerikan Yahudi Komitesi Trump'a hitabetini değiştirmesi konusunda çağrıda bulundu. Amerikan Musevi Demokratik Konseyi'nin Genel Müdürü Halie Soifer de Trump'ın sözlerini "antisemitik" ve "son derece saldırgan" olarak nitelendirdi.