Dünkü yazımda Libya'nın maktul lideri Kaddafi'nin öldürülmeden önce Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatmıştım. Beşar Esad'ın sırıtarak izlediği konuşmada Kaddafi soruyordu:

"-Amerika neden Irak'ı işgal etti ki? New York'u, Pentagon'u vuranlar Iraklı değildiler... Amerika'nın Saddam'ı idam etmesini nasıl izah edebilirsiniz ki? Humeyni İran'ına karşı Saddam Amerika'nın yanında savaşmadı mı? ABD Başkan Yardımcısı Cheney Saddam'ın arkadaşı değil miydi?"



Bir saldırı

Sanki Kaddafi'nin gerçekleri vurgulayan konuşmasını doğrulamak için sahnelenmişçesine bir yeni olay yaşandı Amerika'da...Florida'daki ABD donanmasına ait üsse saldırı düzenleyip üç kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı eğitim için ABD'de bulunan Muhammed Said Alşamrani adında bir asker olduğu ortaya çıktı. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.



Üzülmüş

Bu olayın ertesinde Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Başkan Trump'a başsağlığı mesajı çektiği ve olaydan derin üzüntü duyduğu açıklandı. Florida Valisi Ron DeSantis ise, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine Suudi Arabistan'ın tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.



Neler olabilir?

Bundan sonra neler olacağını da biz ekleyelim. Suudi Arabistan'ın Veliahdı Bin Salman ile Başkan Trump'ın ilk buluşmalarında, Amerika bu ülkeye yine birkaç milyar dolarlık silah satacaktır. Bu arada Amerika Florida'daki üsse yapılan ve bir Suudi askerin sorumlu olduğu saldırının hesabını sormak için belki İran'ı ya da başka bir ülkeyi ya işgal edecek ya da bombalayacaktır. Çünkü New York'u vuran Suudi uyruklu El Kaide teröristlerine ceza vermek için Irak işgal edilmemiş midir?



Akıllı olmalıyız

Kısacası bağımsızlığımızın kıymetini bilirken, bağlantılarımızın ne kadar adil ve saplantısız ülkeler olduğunu da hep değerlendirelim. Siyaset yaparken de, kendi ülkemize bir yabancı ülkeymiş gibi asla bakmayalım. Çünkü ülkemize düşman gözüyle bakan bunca yabancı ülke varken, biz de içeriden bunlara hizmet etmeyelim.