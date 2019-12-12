Dünyayı izlerken sık sık Ziya Paşa'yı anıyorum... Sırpların Bosna'daki soykırımlarını yok sayan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini yadırgarken, 1991'de Nobel Barış Ödülü alan Myanmar'lı siyasetçi Aung San Suu Kyi'nin de Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesinin ordusunu savunmasını ve Myanmarlı Müslümanların katledilmediklerini söylemesine ilişkin haberleri takip ediyordum.

Bu kadın yasaklıyken Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Yasağı kalkıp ülkesinin başına geçince, ordusunun işlediği soykırım suçlarını örtbas etmeye başladı.



Ya dünyaya gelmeseydim

Ziya Paşa bu dünyaya bakıp ne demiş?

"Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden/ Peymâne-i vücûda zehrâb dolmasaydı/ Âzâde-ser kalırdım âsib-i derd ü gamdan/ Ya dehre gelmeseydim ya aklım olmasaydı"

Bugünün Türkçesi ile şöyle demiş Ziya Paşa:

"Ya Rab! Ne eksilirdi yücelik denizinden;/ Vücut kadehine acı su dolmasaydı?/ Başım rahat kalırdı dert ve gam musibetlerinden./ Ya dünyaya gelmeseydim, ya aklım olmasaydı."



Akılsız Amerikalılar

Sizler de zaman zaman "Ya dünyaya gelmeseydim, ya aklım olmasaydı" diye kendi kendinize söylemiyor musunuz? Baksanıza... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde görüştüğü beş Cumhuriyetçi senatörden biri olan Jim Risch, S-400 konusunda çok sabır gösterdiklerini öne sürmüş ve "Parti bitti ve artık yolun sonuna gelindi" demiş.. Risch ayrıca, "S-400'ler kaldığı sürece Türk F-35'leri ABD dışına çıkmayacak" diye de eklemiş...



Saçma yaptırımlar

Risch, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na, 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir benzerini getirme kararı almış...

"ABD'nin ulusal güvenliğini teşvik ve DEAŞ'ın canlanmasının önlenmesi" adını taşıyan yaptırım tasarısında Milli Savunma Bakanı dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkililerin yaptırım listesine alınması, Suriye'de Türkiye'nin kullanması muhtemel silah sevkıyatının yasaklanması öngörülürken Türkiye'ye S-400 sebebiyle CAATSA yaptırımlarının uygulanması da tasarının diğer bölümünü oluşturuyor.



Çavuşoğlu sert konuştu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

"İncirlik de gündeme gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum. Kongre'nin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz. ABD'nin YPG/ PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG/ PKK'ya verdiği her yardım suçtur, Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer."