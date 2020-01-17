Dünyadaki olaylara yön veren güçlü liderlerden biri olan Putin, iktidarının geleceğine dönük adımlar atıyor. En fazla iki dönem seçilebilecek olmasını "Güçlü başkanlık" sistemine engel olarak gören Putin, belli ki anayasayı değiştirme hazırlığı içinde... Putin, başkent Moskova'da Federal Meclis üyelerine seslenirken Parlamentoya başbakan seçme yetkisini vermek istediğini söyledi. Putin, Başbakan Medvedev'i Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atayacağını açıkladı.



Trump ve Çin

Güçlü lider denilince akla gelen diğer isim olan Donald Trump'ın ise Temsilciler Meclisi'nin kendisini görevden alma konusundaki ısrarı ile başı dertte. Bu arada Trump Çin ile yeni bir ticaret anlaşması imzalayarak, bu konuyu bir noktaya taşımış oldu. Şimdi sırada İran'a karşı yaptırımlara uymayan Avrupalı ülkelerle sürdürdüğü kavganın bir noktaya gelmesi var.



Erdoğan konuştu

Bir diğer güçlü lider de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Erdoğan dün 2019 yılını değerlendirirken, Türk siyasetinin sıcak tartışma konusu olan "Kanal İstanbul"un geleceğine açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:



Kanal İstanbul başlıyor

"- Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir diyenler şimdi aynı kampanyayı yürütüyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok."



Tek alternatif

"- İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yer haline dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir."



Sorun yok

"- Bu yeni çıkmış bir proje değildir. Projenin jeoloji, jeo teknik araştırmalarının hepsi yapıldı. Dalga, deprem analizleri, çevresel etki süreçlerini bu süreç içerisinde tamamladık. Bunlar Marmaray için de aynı kampanyaları yaptılar. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."