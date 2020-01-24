Yunanistan'da bir kadın yargıcın Cumhurbaşkanı seçildiğini duyunca, sevindim. 63 yaşındaki Selanik doğumlu Ekaterini Sakeralopulu, çevre ve anayasa hukuku konusunda uzmanlaşan bir yargıçmış. Sakeralopulu'yu aday gösteren Başbakan Kiriakos Miçotakis, onun için "Bütün Yunan halkını birleştirecek üstün bir yargıç" demiş.



Ta mavra matia su

Şimdiki Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un beş yıllık görev süresi 12 Mart'ta sona erince Sakeralopulu Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak. Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafına bakarken Kotsiras'ın o güzel şarkısını hatırladım. Kendi kendime "Ta mavra matia su" diye mırıldandım. "O kara gözlerini her gördüğümde başım dönüyor" denilir bu şarkıda.



Neden iflas ettik

63 yaşındaki bir hanım yargıcın gözleri ne kadar güzel olursa olsun, gençliğindeki gibi etkilemeyecektir Yunan erkeklerini... Ama hiç olmazsa bu ülkedeki aklı başında olan insanları toplayıp "Biz neden iflas ettik?" diye sorabilir. Ya da "Tepeden tırnağa kadar borç içindeyiz, yine de Türkiye ile neden ilişkilerimizi hep gergin tutuyoruz" diyebilir sanıyorum.



Akar sinirliydi

Haberleri izlerken, belki bu hanım da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yakınmasını görmüştür. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a Libya konusundaki tutumu ve adaların silahlandırılması hakkında dün sert tepki gösterdi. Akar, "Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.



Garip bir ülke

Akar, Yunanistan'ın, Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını belirterek, "Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz " diye konuştu.

Evet...Yunanistan'a bir kadın Cumhurbaşkanı bu ülke için iyiliklerin ve gerçekçiliğin başlangıcı olabilir. 12 Mart'ı bekliyoruz.