Ülkelerin kaderini değiştiren, tarihin akışına yön veren siyasi liderler gökten yağmur gibi yağmıyor. Bunlar bazen beliriyorlar. Bilinçli, akıllı ve şanslı toplumlar bunlara sahip çıkıyor. Gerçek değerleri ve ağırlıkları ise, onlar sahneden çekildikten sonra tam anlaşılıyor.



Özal örneği

Rahmetli Turgut Özal bu tür siyasi liderlere bir örnekti. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kaderini değiştirdi. İçe kapalı ve ithal ikamesine dönük bir ekonomik yapıyı, dünya rekabetine açtı. Türk siyasetini akılsızca tekerlemelerin ve ezberlerin vesayetinden kurtardı. Özal'ın sahneyi terk etmesi sonrasındaki 1990'lı yıllarda tam bir çöküş yaşandı.



Erdoğan olayı

Özal'dan sonra gelen bu çaptaki lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın çapının ilk anlaşıldığı alan ise İstanbul Belediye Başkanlığı olmuştur. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'nın öncesi ile sonrası arasındaki fark, olayın çapını gösterir.



Çarpıcı icraat

2002 sonrasında önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olarak, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Alt ve üst yapı reformları, onun icraatının sadece bir bölümünü oluşturuyordu. Ama onun askeri ve siyasi vesayete 'dur' demesi, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki davranışı ile zirveye çıktı. Türk iç ve dış politikasındaki Amerikan hegemonyası ise bu süreçte etkisizleştirildi.



FETÖ temizliği

Şu anda hâlâ devam eden ve devleti FETÖ'cü sızmalardan ayıklamayı amaçlayan hukuki eylemin mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır... Onun dışındaki ikinci bir ismin FETÖ'ye karşı bu mücadeleyi verebileceği de çok kuşkuludur.



Korumalıyız

Bizlere vatandaş olarak düşen öncelikli görev, Erdoğan'ın kıymetini bilmek ve onu hedef alan sayısız yıpratma kampanyasını etkisiz kılmaktır. Tarih Özal gibi Erdoğan'ı da, layık olduğu yerde zaten korumaya hazırlanıyor.