İdlip'de yaşanılanlar ve yürek yakan şehit haberleri, insanı Devlet Bahçeli ile aynı düşünmeye adeta zorluyor. Yazıya başlarken, Bahçeli'nin dünkü konuşmasındaki bazı cümleleri hatırlayalım:



Katil Esad

"-Zalimler kana doymamış ve bir kez daha evlatlarımıza kastetmiştir. Artık buna tahammül edecek sabrımız kalmamıştır. Türk milletinin sabrını sınamaya çalışanlar tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir. Esed katildir, gayri meşrudur. Husumetin kaynağı Esad'dır.



Rusya ne yapıyor

"- Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır. Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun zalim Esad. Esad'ın defterini dürmek varken temas önerisinde olanlar cinayete ve ihanete ortaktır.



Vatana ihanet

"-Bilinsin ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Esad savaş suçlusudur. Hak ettiği cezayı almalıdır. Türkiye'de tek adam rejimi yalanlarını atanların Esad'ı görmezden gelenler dökülen kana ortaktır. Türk devletini suçlayanlar Kılıçdaroğlu ve diğerleri vatana ihanet içerisindedir.



Ne yapacağız?

İdlip sorunsalının çözümüne gelince... Sonuçta bizim Rusya ve İran ile mutabakat halinde olduğumuz ve Türk gözlem noktalarının yer aldığı İdlip toprakları, şimdi Esad'ın ordusunun işgali altında. Yani askerlerimizin hayatları her an tehlikede... Bu duruma karşı ne yapılacağını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.



Jeffrey geliyor

Bu arada ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) Türkiye'ye gelecek ve bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir."



Peskov da konuştu

Öte yandan Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor" diye konuştu. İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.