Dün 92 yaşındayken ölen Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile Kahire'de iki kez görüşmüştüm. Bir gazeteci olarak görüştüğüm dünya liderlerinden aklımda mutlaka bir cümle veya bir anı kalmıştır. Ancak Hüsnü Mübarek'ten aklımda ne kaldığını pek çıkartamadım...



Akılda kalanlar

Türkiye ile dostluğa önem verdiğini bir Türk gazeteci ile konuştuğu için doğal olarak söylemişti. Ama Ortadoğu'nun ya da dünyanın geleceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmesi pek yoktu. Oysa mesela ikisi de Mübarek gibi devrilerek koltuklarını ve üstelik hayatlarını da kaybeden Kaddafi'nin ya da Çavuşesku'nun geleceğe dönük değerlendirmeleri akılda kalıcıydılar.



Havacı subay

Tam adı Muhammed Hüsnü Said Mübarek olan ve bir havacı subay olan Mısır'lı müteveffa lider 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi. "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonunda da Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.



Sisi'den övgü

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin makamından yapılan açıklamada, Mübarek'in "askeri lider ve savaş kahramanı" diye nitelenerek yasının tutulduğu ve ailesine taziye mesajı iletildiği belirtildi.



Fırtınalı yıllar

Yaşanılan yılların ne kadar yoğun geçtiğini Mübarek'in yaşadıklarını hatırlarken görebilirsiniz. Mübarek'in devrilmesi ertesinde Muhammed Mursi seçim kazanarak Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olmuştu. Ve o da dönemin Savunma Bakanı General Abdülfettah es-Sisi tarafından devrildi ve 2019'da hapishanede öldü. Bugün Sisi'nin "savaş kahramanı" diye nitelediği Mübarek ise, 2012'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2017'de Sisi, Mübarek'i affetmişti.

Kısacası biz Türkiye olarak Ortadoğu'da yaşadığımızı hiç unutmayalım ama asla bir Ortadoğu ülkesi gibi olmayalım.