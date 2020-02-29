Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, İdlib'de olup bitenlere soğukkanlı bakmamız her halde pek mümkün değildir. Ama yine de karşılıklı yapılan açıklamalara bakarak, bu olayda kimin ne kadar sorumlu olduğunu anlamaya çalışacağız.



Akar konuştu

33 şehitle sonuçlanan olaylar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması, öncelikle Rusya'yı işaret ediyordu... Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" diye konuştu.



Rusya sorumlu mu?

Akar şunları da söyledi:

"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim."



Rus açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği, Türkiye'nin kayıplarının olduğu anlaşılınca ateşin kesilmesi için önlem alındığı ifadelerine yer verildi.



Erdoğan-Putin görüşmesi

Dünün önemli gelişmesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in telefonla görüşmeleriydi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmeyle ilgili "Rusya ve Türkiye koordinasyonu sürdürmeye hazır. İki lider İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasını görüştü" dedi. Lavrov, "Erdoğan ile Putin bugün (dün) telefonda görüştü. İdlib konusunda Erdoğan ile Putin arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristler ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Suriye'deki teröristlere karşı hiçbir taviz verilmemeli." diye konuştu...



Görüşmeye devam

Öte yandan Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nda devam edeceği bildirildi. İletişim Başkanı Altun ise, "İki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." açıklamasında bulundu.