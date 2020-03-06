Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasındaki zirve toplantısının sonuçlarını beklerken bu yazıyı yazıyorum. Açıkçası bu zirveye iyimser açıdan bakmaktan yanayım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde görüştüğü dünya liderleri arasında Putin ilk sırada yer alıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki "Uçak krizi"nden beri iki lider, 26 defa yüz yüze, 48 kere telefonda olmak üzere toplam 74 defa görüşmüşler. Bu görüşmelerin sonucu ise Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik nitelikteki ortak yapımlar ve çözümler değil midir?



Esad'dan bir mesaj

Aslında bir dönemde Suriye'nin Beşşar Esad'ı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası da çok iyi değil miydi? Galiba yaşanılan krizleri görmezden gelmeye karar verip eski günlere dönmeyi hayal etmiş Esad... Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?" diye sormuş.



Sevgi sözleri

Euronews'in haberine göre; Russia 24 haber kanalına özel röportaj veren Esad, Suriye'nin hiçbir zaman Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavır tutunmadığını savunarak, "Türk vatandaşlarının ölmesini gerektirecek sorun nedir?" sorusunu yöneltmiş ve şöyle konuşmuş:

"Türk-Suriyeli evlilikleri var, aileler var. Suriye ve Türkiye'nin ortak çıkarları var. Türkiye'de çok sayıda Suriye kökenli insan var, Suriye'de ise çok sayıda Türk kökenli insan var. Karşılıklı kültür alışverişi tarihe dayanıyor. Bu nedenle onlarla bizim aramızda ciddi anlaşmazlıkların olması mantıklı değil."



Başbaşa değiliz

Eğer İdlib'de ölüm tehlikesi yaşayan vatandaşlarına bomba yağdırmaktan vazgeçerse, Türkiye belki Beşşar Esad'a da olumlu bir cevap verecektir... Bu arada unutmayalım ki devrede bir de Amerika Birleşik Devletleri var... Nitekim Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi gelen son dakika haberine göre; ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Suriye konusunda BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Bir askeri çözüm kabul etmiyoruz" demiş. Öte yandan Jeffrey, Washington'ın Türkiye'ye destek sunmayı değerlendirirken, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almış olmasının "ciddi bir kaygı sebebi" olduğunu belirtmiş.