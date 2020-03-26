Eşitlik hayali bir özlemdir insanlık için. Zenginle yoksulun ya da güçlü ile güçsüzün eşit olmaları ne kadar mümkündür ki? Ama bir de ilahi eşitlik var... Bu tür eşitlikte tüm insanların ölümlü oldukları öncelikle vurgulanır. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar karşısında genel olarak virüsler sınıf ve mevki farkı gözetmeksizin insanların vücutlarına girerler. Burada sadece doktorların önerdikleri önlemleri alanlar, daha fazla eşit olurlar...



Prens Charles

Söylediklerimizin, yani bulaşıcı hastalıklar karşısında sınıf ve mevki farkının olmadan bütün insanların eşit olduklarının son kanıtı İngiltere tahtının veliahdı Prens Charles'ın da koronavirüs hastalığına yakalanmış olması değil midir?



Annesi 93 yaşında

93 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth ve 98 yaşındaki babası Prens Philip sağlıklarını korurken, 71 yaşındaki Chares'ın hastalığa yakalanmış olması, kaderin acı bir şakasıdır da... Gerçi Charles bu hastalığa yakalanmamak için dikkat de ediyordu. Karşılaştığı insanların elini sıkmak yerine, Hint usulü iki elini birleştirip çenesine götürerek ve eğilerek selam veriyordu. Kalabalıklara girdiğinde insanlarla arasına mesafe koymaya çalışıyordu. Ama demek ki bunlar işe yaramadı... Koronavirüsü yoksul ve güçsüz insanların vücutlarına nasıl girdiyse, Prens Charles'a da aynı şekilde girdi.



Fatih Terim bile

Bu tür ilahi eşitliğin yansımalarını biz de burada görmüyor muyuz? Galatasaray'ın teknik direktörü ve artık efsaneleşen spor adamı Fatih Terim de, şu anda aynı hastalıktan ötürü hastanede tedavi oluyor... Dün gelen haberlere göre Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüsü testi pozitif çıkmış. Herkesin sağlığa kavuşmalarını ümit ediyorum. Daha önce de eski Kara Kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın bu hastalıktan ötürü vefat ettiğini öğrenmemiş miydik?



Önlemlere uyalım

Bu hastalığa karşı 65 yaşını geçenlerin daha az dirençli olduğunu biliyoruz. Ama bütün 65 yaş üstü olanlar önlemlere uymayabiliyor. Ayrıca çok genç olanlar için de hastalık riski sıfır değil... Yani ilahi eşitliği hiç unutmayalım. Ölümsüz insan da, canlı da bu alemde yoktur. Yaşadığımız sürece, sağlık kurallarına uymayı ihmal etmeyelim ki, en azında ebedi son gecikmeli gelsin...