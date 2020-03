Eve kapanınca, "Radyo günleri"ne dönüverdim. Özellikle "TRT Nağme"yi dinlerken "Alaturka müzik ölüyor. Nerede o eski bestekarların besteleri" benzeri söylemlerin anlamsızlığını da yine anladım. Yakınlarda kaybettiğimiz mesela Arif Sami Toker'in, güftesi şair Nedim'in olan Nihavent şarkısı "Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül-i gülşen/ Çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen"i mesela Dede Efendi ya da Hacı Arif Bey bestelemiş olsa yadırgar mıydık?



Usta yazarlar

Yaşayan bestecilerimizin de öylesine güzel eserleri var ki... Bunun yanında Hacı Arif Bey bestelerine damga vuran Mehmet Sadi Bey'e ya da Sadettin Kaynak'ın güfte yazarı Vecdi Bingöl'e yakın ustalıkta güfte yazarları bugün de var... Radyoyu dinlerken bugünün bestekarlarından bazıları eserleri ile yine beni büyülediler. Aklımda kalanlardan birkaç tanesini paylaşayım... Alaeddin Yavaşça'nın sayısız değerli bestesi yanında güftesi Münir Müeyyet Berkman'a ait olan Nihâvend şarkıyı sevmeyen var mıdır ki?



Ne bildin kıymetim

"Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim/ Revâ mı şiddetin revâ mı hiddetin/ Zulmeden sen misin bilmem ki ben miyim/ Kader mi talih mi ağyar mı acep kim/ Kıskançlık alevi kalplere gireli/ Sen deli ben deli aşk deli ruh deli/ Severken sen beni severken ben seni/ Bir gurur mahvetti hem seni hem beni/ Ne sensiz bir mekan ne sensiz bir heyecan/ Vermiyor teselli ne ümid ne de can/ Sararken gönülü iştiyak an be an/ Değer mi bu hasret bu firkât bu hicran"



Birkaç şarkı

Veya Erol Sayan'ın, güftesi Münir Müeyyet Berkman'ın olan Muayyer Kürdi şarkısı "Kadehinde zehir olsa/ Ben içerim bana getir/ Dudakların mühür olsa/ Ben açarım bana getir"i... Selim Öztaş'ın "Güz gülleri gibiyim"i, Amir Ateş'in "Bir kızıl goncaya benzer dudağın"ı, Göksel Baktagir'in "Yalnızım mutsuzum gurbet elinde" si... Zekai Tunca, Turan Taşan, Cemil Gülses, Talat Er... Günümüz bestecilerinin listesi uzayıp gidiyor...



Şarap koy kadehime

Son olarak güftesi Hikmet Aran'ın olan Engin Kızılay'ın Kürdili Hicazkar bestesi "Şarap koy kadehime kan doldurma bu akşam"ı, Çiğdem Gürdal'dan ya da Ayşen Birgör'den dinleyerek bu yazıyı noktalıyorum.