Galiba bazıları koronavirüs salgınında yeterli sayıda insanın ölmediğini düşünüyor. Bu bazıları koronavirüsün insan canını almadaki yetersizliğini, kendileri katil olarak telafi etmeye çalışıyorlar. Bu vesile ile de, "Koronavirüs günleri geçince her şey eskisinden farklı olacak" diyenlerin ne kadar büyük bir hata yaptıkları da ortaya çıkmakta. Çünkü ne olursa olsun ve ne yaşanılırsa yaşansın, "İnsan insanın kurdudur" söylemi hep gerçekliğini koruyacaktır.



Johnson'ın aymazlığı

Dün ajans bültenlerini ve gazeteleri gözden geçirirken, cinayet haberlerinin hiç azalmadığını gözlemledim. Bu arada çok uygar ve çok gelişmiş olarak bilinen İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson'ın uyarıları gözardı ettiği için sonunda kendisini yoğun bakımda oksijen alırken bulması da, bu tür haberlere tüy dikiyordu. Gelin sözünü ettiğim türdeki birkaç haberi hatırlayalım:



Üç cinayet

-Konya'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu. 3 kişi hayatını kaybederken, Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.



Beş kişiyi öldürdü

-Rusya basını bu haberi konuşuyor. Tüyler ürperten olayda, koronavirüs karantinasında olan kadın doktorun kocası, çok gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldürdü.



Bir cinayet daha

-İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber'den haber alamayınca polisten yardım isteyen arkadaşları bir cinayeti ortaya çıkardı. Ahmet Rençber'in katil zanlısı Emrullah U. kısa sürede polis tarafından Ümraniye'de tuvalet penceresinde yakalandı. Şüpheli Emrullah U., cinayeti eski bir husumet nedeniyle işlediğini söyledi.



Öfkelenmişler

-Antalya'da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.



Trump'ın nasihatı

Son bir haber de Amerika'dan... ABD'de doktorların koronavirüse karşı 'işe yarayıp yaramadığını' bilmeden Başkan Donald Trump tarafından tavsiye edilen sıtma ilacını hastalara verdikleri anlaşılmış.