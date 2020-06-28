Yıllarca gerçek olmayan tehlikelere karşı kendimizi savunmaya çalışarak zamanımızı harcadık... En fazla da Soğuk Savaş'ın taraflarından biri olarak komünist ülkelerden korktuk. Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Doğu Almanya bizim kendimizi savunmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz ülkelerin başında geliyordu.



Eski dostlar

Derken "Yeni Dünya Düzeni"nin farkına vardık. Bir baktık ki stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki terörün kaynağı olan PKK'yı destekliyormuş. Bu da yetmezmiş gibi FETÖ de, Amerika'nın Türkiye'ye dönük projelerinden biriymiş.



İsrail yanlısı kuşak

Bu arada Suriye'deki dağınıklığın bir yansıması olarak güney sınırımız boyunca İsrail yanlısı bir kuşağın oluşturulması çabaları karşımıza çıktı. Bu projenin başta Fransa olmak üzere çeşitli dostlar tarafından desteklendiğini de gördük.



Birleşik Arap Emirlikleri

Kısacası Türkiye'nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan ülkeler bir türlü bitmiyor. Şimdi de başımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıkmadı mı? BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı. BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, "Türkiye'nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur" ifadelerini kullanmış. Bin Zayed'in, Mısır'ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtiliyor.



Fransa'ya destek

Fransa'nın bu ay Akdeniz'de "Türk donanması NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti" yönündeki iddiaları sonrası da açıklama yapan Abu Dhabi yönetimi, Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını bir kez daha ortaya koydu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Gargash, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin saldırgan tutumuna karşı Fransa ile dayanışma içerisindeyiz. Türkiye'nin, BM silah ambargosunu kontrol eden NATO görevindeki bir Fransız gemisine karşı sergilediği tavrı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.