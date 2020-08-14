Muharrem İnce'nin bundan sonra ne yapacağını tam olarak bilmesek de galiba tahmin edebiliriz. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'de bundan sonra barınması kolay değildir. İnce dünkü açıklamalarında lafı hiç saptırmadan "Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan vardır şimdi" diyerek Kılıçdaroğlu ile arasındaki köprünün kalıntılarını da havaya uçurmuştur. İnce son yerel seçimlerdeki başarıyı da Kürt oylarına bağlamıştır.



Bundan sonrası

Bazıların göre bundan sonra Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir. Bazıları da CHP yönetiminin bundan sonraki tutumuna göre İnce partisini kurabilir. Ancak inkar edilmesi imkansız olan gerçekler var bu tabloda sergilenen. AK Parti'yi yerden yere vuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda kalacaklardır.



Suçlamalar

Muharrem İnce'nin CHP'nin ayıplı durumlarını teşhir eden konuşmasının ilgili bölümlerini hatırlayalım: "Herkes konuştu bilen de bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Bu kötü gidişattan CHP nasibini almıştır. CHP ile özdeşleşmiş olan ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda beş dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekir. Kurultay'da Genel Başkan bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kadın Kolları Kurultayı'na katılma zahmeti bile göstermemiştir.



Kurultay ve Kılıçdaroğlu

Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan vardır şimdi. 'Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti' diyen dostlarına değil kendi evlatlarına güvenmelidir. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Biz Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Türkiye'nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı sarılarak çözülür. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki 50 + 1 mümkündür.



Sivas'a doğru

Bugün başlattığımız hareket 'Bin Günde Memleket' hareketidir. Önümüzdeki günlerde bu kadroyla yola çıkacağız. Bu hareket gücünü de finansmanını da milletten alacaktır. 4 Eylül'de hareketimizi başlatacağız. Bu hareket aklı ve bilimi temel alacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız" CHP'ye yakın olan Sözcü'ye göre "Muharrem İnce'nin CHP yönetimine dönük eleştirilerine CHP Genel Merkezi'nden sert bir karşılık verilecek. CHP'nin, İnce'nin bundan sonra yapacağı eleştirilere cevap vermeyeceği de öngörülüyor. Bu açıklamanın ilk ve son olacağı öğrenildi."