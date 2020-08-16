Önümüzdeki dönemde dünya siyasetinin yönünü belirleyecek ağırlıktaki en önemli olay, 3 Kasım'da yapılacak olan Amerikan seçimleridir. Bu seçimde hem Amerika'nın Başkanı belirlenecek hem de Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Amerikan Senatosu'nun üçte biri yeniden seçilecektir.



Trump'ın siyaseti

Geride kalan dört yılda Başkan Trump'ın bize iyi gelen ve kabul edilmesi zor olan tutumlarını hep birlikte izledik. Trump'ın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diyalog ve Türkiye'nin tezlerini anlamak için gösterdiği çaba, bizleri sevindiriyordu. Ama aynı zamanda Amerika'nın sadece Trump'tan ibaret olmadığını da gördük. Özellikle PKK/ PYD'nin Amerika tarafından silahlandırılması, Derin Amerika'nın tutumuydu. Bu tutum İsrail için bir koridor oluşturulması hedefini de içeriyordu.



Kushner ve İsrail

Ancak Başkan Trump'ın kabul etmekte zorlanacağımız tutumu İsrail'e dönük olandı. Damadı Jared Kushner'in devrede olduğu bu tutum, önce Kudüs'ün başkent olmasını, daha sonra Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından ilhak edilmesini gündeme getirmişti. Son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan Barış Anlaşması da, Kushner'in marifetleri arasındaydı.



Silah satıcısı

Trump'ın hatalı tutumlarından bir diğeri de silah satın alan yabancı güçlerin ayıplarının görmezden gelinmesidir. Örneğin Suudi Arabistan'ın sabıkalı veliahdı Trump'a dayanmaktadır.



Biden ve Harris

Neticede 3 Kasım'dan çok kısa süre sonra seçimlerin sonuçlarını öğreneceğiz. 74 yaşındaki Trump mı yoksa 78 yaşındaki Biden mı ABD'nin Başkanı olacak göreceğiz. Trump'ın yardımcı adayı yine bir Evangelist olan Mike Pence'dir. ... Ancak Biden'ın yardımcı adayı siyahlara daha yakın bir kadın olan Kamala Harris'dir. Ve bazı yorumcular 78 yaşındaki Biden'ın vefatı halinde Harris'in başkan olacağını hatırlatıyorlar. Kısacası ABD seçimlerine 100 günden az kaldı.