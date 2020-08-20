Filmleri ve televizyon dizileri ile bütün dünyada ün yapan İngiliz Komedyen Ricky Gervais, insanların kendilerini gerektiğinden fazla önemsememeleri için yaşamın formülünü şöyle özetlemiş: "Dünya denilen üzerinde bulunduğumuz kaya parçası, uzaydaki 100 milyar yıldızdan biridir... İnsan diyerek nitelediğimiz canlı türü, var olmuş yarım milyar canlı türünden sadece bir tanesidir. Doğum dediğimiz dünyaya gelme ihtimalimiz ise, 400 trilyonda birdir. Kısacası kimse özel değildir, sadece herkes şanslıdır. Yani yaşamın tadını çıkarmaya bakın. Unutmayın, bir defa daha var olmayacaksınız."



Önemsemek meselesi

Ricky Gervais'in bu düşünceleri tabii ki kimseyi tembelliğe yönlendirmemelidir. Ama aynı zamanda kimse de "Benim kim olduğumu biliyor musun" diyerek hava basıp, kendini gereğinden fazla önemsememelidir. Bu gerçeğin özellikle siyaset mesleğini seçenler için söz konusu olduğunu söylemeliyiz.



Yıllar geçerken

Gazeteciliğe başladığım yıldan bugüne kaç tane cumhurbaşkanı, kaç tane başbakan geçtiğini şöyle bir düşündüm. Ülkenin kapitalist sınıfının temellerini atan ilk kuşak milyarderler de tarihe karıştılar. Siyaseti bir kavga mesleği haline dönüştüren nice isim de yokluğa karıştı. Bu gerçekler insanları tabii ki umursamazlığa yönlendirmemeli... "Nasıl olsa öleceğim" diyerek elini eteğini dünya işlerinden çekenler sadece kıt akıllıdır. Ama olayı sürekli gerginliğe ve kavgaya taşıyanlar da affedilemezler.



Amerika örneği

Siyaseti kin ve nefrete taşıyanlar için önümüzde Amerika örneği var... Seçilmiş Başkan Trump'ı neredeyse hain ilan eden bir muhalefetin varlığı bugünkü Amerikan siyasetini yansıtıyor. Ve bu muhalefetin başkan adayı Biden'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük düşünceleri de, kendi ülkesinin Başkanı Trump'a bakış açısından farksız değil mi?



Dikkat edelim

Kısacası biz bize benzeyelim ve var olmak denilen o şansımızı kötüye kullanmayalım. Unutmayalım ki bu şansı çocuklarla ve milyonlarca vatandaşımızla paylaşıyoruz. Bu şansı kirletmeyelim ve işin özünde "Şans"ın bulunduğunu hiç unutmayalım.